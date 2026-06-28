Nico Occhiato sobre la mujer que se coló en la masión de Luzu: "Una desubicada. Esto ya pasa cualquier límite"

La intrusa, que argumentó desempeñarse como trabajadora de prensa con el objetivo de conseguir una entrevista exclusiva con los influencers locales, fue interceptada de inmediato por los propios compañeros de trabajo al regresar al domicilio. Al verse descubierta y ante los cuestionamientos del grupo, la mujer adoptó una postura defensiva y comenzó a registrar la secuencia con su propio teléfono celular, desatando un tenso cruce verbal con Occhiato.

Lejos de apaciguar las aguas, la supuesta cronista intentó justificar su presencia en el interior de la finca mediante un relato confuso sobre cómo logró vulnerar los accesos principales de la casa.

"Golpeo y digo: 'Puedo hablar con alguien', y me dijeron: 'Sí, pasá'", se escucha decir a la mujer en los fragmentos de video que circularon masivamente.

Acto seguido, la acusada continuó con su descargo apuntando de forma directa contra los reproches de los productores de Luzu TV: "Me estas culpando a mí de algo que yo no hice. Te voy a contar la verdad de la situación. Toco la puerta y había un chico que yo no sé quién es y le digo: 'Hola, disculpá. ¿Hay alguno de los chicos de Luzu que quiero hablar con ellos?'. Y me dijo: 'Sí, pará'", esgrimió a los gritos.

Nicolás Occhiato intervino: "Yo no creo que ustedes sean unos ladrones, ni les dije que lo sean". Sin embargo, la respuesta del conductor no conformó a la supuesta profesional, quien replicó de manera tajante y visiblemente alterada por el reclamo colectivo: "Sí, pero me hablaste muy prepotente. Cuando ni siquiera sabías lo que yo había hecho".

A medida que los minutos transcurrían, la discusión en la puerta de la mansión empezó a subir de tono de forma drástica. La mujer insistió en que el portón de ingreso se hallaba destrabado, un detalle técnico que colisionaba con los sistemas de seguridad digital que posee la residencia temporal de los streamers. "Esa puerta estaba abierta. Esa puerta tiene una clave y no me pude haber metido si no sabía la clave", argumentó la intrusa para desligarse de la acusación de haber forzado la entrada.

La contradicción en el relato colmó la paciencia de Flor Jazmín Peña, pareja de Occhiato y co-conductora del programa, quien reaccionó con total indignación frente al avasallamiento de su intimidad.

"¡Pero estaba abierta!", le refutó, odiada con la situación, la bailarina bonaerense.

Lejos de llamarse a silencio, la mujer elevó la voz para desacreditar la queja de los residentes: "No estaba abierta. Te digo que me la abrieron. ¡No estaba abierta!", exclamó de manera violenta antes de dar por terminado el registro.

Hasta el momento, se desconoce a ciencia cierta si las autoridades de Luzu TV formalizaron una denuncia penal ante la policía estadounidense por la violación de la propiedad privada o los destrozos ocasionados. A pesar de la falta de certezas judiciales, el material audiovisual de la disputa escaló rápidamente en redes sociales, donde una enorme cantidad de usuarios repudió de manera unánime el accionar de la presunta periodista.