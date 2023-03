La contundente respuesta de Alfredo Casero a Alejandra Flechner

La actriz trabajó junto al comediante en 1995 con “Cha cha cha: Dancing en el Titanic”, ciclo que constó de 30 programas que se emitían en vivo, y en los primeros capítulos de “Cha cha cha - El estigma del Dr. Vaporeso”, en 1996.

Tras sus fuertes críticas, Alfredo Casero le respondió a través de su cuenta de Twitter, dejando de lado el “discurso de odio” al que se refirió la actriz.

“De todos los puñales que me tiraron, el único que me acertó en el corazón, fue el de la Flechner”, reconoció Casero.

Y agregó, dirigiéndose directamente a ella y dejando de lado las claras diferencias ideológicas políticas: “Yo te sigo queriendo, aunque no entiendas para que hablo. O no me entiendas”.

Alejandra Flechner estuvo como invitada al programa “Sobredosis de TV” en C5N, donde defenestró al actor.

"La sensación es como si fueran dos personas diferentes. Es difícil ver a alguien que te pareció un gran artista, en una instancia en la que lo que está haciendo es muy inferior a lo que podía ofrecer como artista. Te da ganas de decirle: 'volvé al barrio. Salí del barrio privado y volvé al barrio'", sostuvo Flechner.

"Es una prendida de ventilador y una tirada de mierda generalizada para cualquier lugar, como generando una instancia autoritaria, violenta, de ningún tipo de diálogo con nadie. No ves un discurso político, de economía... No estoy entendiendo de qué se está hablando, solamente siento que es como un enojo absoluto y una búsqueda de que el otro también se enoje", opinó la actriz sobre el comediante.

"Lo hemos escuchado decir cosas muy feas de personas que respetamos. No lo considero alguien que tenga algo para ofrecer en algún sentido. Creo que sí a muchos les sirve ese discurso de odio, que es utilizado para fogonear intereses, pero en si mismo es la nada", concluyó.