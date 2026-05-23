Sorpresivo encuentro entre Guillermo Francella y el embajador de EEUU: "Semanas viendo El Encargado"

El Encargado se convirtió en uno de los fenómenos más fuertes del streaming local de los últimos años, con Francella en el papel de Eliseo, un encargado de edificio que se mete silenciosamente en la vida de los propietarios y termina manejando situaciones a su favor con inteligencia e incomodidad constante.

El éxito de la serie no solo consolidó una nueva etapa en la carrera del actor, sino que además logró cruzar fronteras y posicionarse en audiencias internacionales, algo que este tipo de gestos institucionales termina de confirmar.

En paralelo, el encuentro entre el embajador de Estados Unidos y Francella fue leído en redes con humor y sorpresa, sobre todo por la intensidad del fanatismo expresado. Un detalle que, en clave argentina, terminó sumando una nueva anécdota al ya habitual vínculo entre política, cultura pop y fenómenos de streaming.