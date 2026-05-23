Gran Hermano quedó envuelto en una nueva polémica por una supuesta filtración dentro de la casa
Manu, Titi y Juanicar ya saben detalles del repechaje y encendió las alarmas sobre información prohibida que habría circulado.
La tensión volvió a instalarse dentro de la casa de Gran Hermano luego de que se conociera que algunos participantes manejan información sensible del exterior, algo que el reglamento del reality prohíbe terminantemente y podría desencadenar en una fuerte sanción.
Según se comentó en las últimas horas, Manu, Titi y Juanicar ya están al tanto de cómo se produjo el último repechaje: saben que dos jugadores regresaron gracias al voto del público y que otros dos obtuvieron su lugar mediante el Golden Ticket. Un dato que, en teoría, nunca debería haber llegado a los participantes originales.
La situación tomó aún más fuerza cuando Titi Tcherkaski contó una conversación que habría tenido con Lola dentro de la casa. “Lola me dijo ayer que la gente la votó para entrar, que la gente sabe la campaña que hizo y por lo que volvió”, reveló la participante frente a sus compañeros.
Sospechas y tensión en Gran Hermano
La frase no pasó inadvertida y rápidamente generó sospechas entre los jugadores, que comenzaron a especular sobre la posibilidad de que algunos reingresados estén brindando información del afuera.
El episodio reavivó además el recuerdo de una situación reciente vinculada a Brian Sarmiento, quien ya había quedado bajo observación de la producción por un episodio similar relacionado con comentarios indebidos sobre el exterior.
Por ahora, desde el programa no hubo una decisión oficial, pero dentro de la casa el clima cambió por completo. La incógnita ahora pasa por saber si el Big tomará medidas frente a estas filtraciones y si habrá sanciones para quienes rompieron una de las reglas más importantes del juego.
Mientras tanto, en redes sociales los seguidores del reality comenzaron a debatir sobre la gravedad de lo ocurrido y muchos pidieron sanciones ejemplares para quienes compartan información externa. Otros, en cambio, sostienen que este tipo de situaciones son inevitables cuando ingresan participantes que ya conocen la repercusión del programa fuera de la casa.
La polémica también impactó de lleno en las estrategias de juego. Algunos jugadores empezaron a desconfiar de los recién llegados y creen que podrían contar con ventaja por tener noción de cómo son vistos por el público. En un juego donde cada detalle puede cambiar el rumbo de la competencia, cualquier filtración amenaza con alterar por completo el equilibrio dentro de la casa.
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