Gran Hermano quedó envuelto en una nueva polémica por una supuesta filtración dentro de la casa

El episodio reavivó además el recuerdo de una situación reciente vinculada a Brian Sarmiento, quien ya había quedado bajo observación de la producción por un episodio similar relacionado con comentarios indebidos sobre el exterior.

Por ahora, desde el programa no hubo una decisión oficial, pero dentro de la casa el clima cambió por completo. La incógnita ahora pasa por saber si el Big tomará medidas frente a estas filtraciones y si habrá sanciones para quienes rompieron una de las reglas más importantes del juego.

Mientras tanto, en redes sociales los seguidores del reality comenzaron a debatir sobre la gravedad de lo ocurrido y muchos pidieron sanciones ejemplares para quienes compartan información externa. Otros, en cambio, sostienen que este tipo de situaciones son inevitables cuando ingresan participantes que ya conocen la repercusión del programa fuera de la casa.

La polémica también impactó de lleno en las estrategias de juego. Algunos jugadores empezaron a desconfiar de los recién llegados y creen que podrían contar con ventaja por tener noción de cómo son vistos por el público. En un juego donde cada detalle puede cambiar el rumbo de la competencia, cualquier filtración amenaza con alterar por completo el equilibrio dentro de la casa.