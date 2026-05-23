Emilia Mernes rompió el silencio sobre su vínculo con Tini Stoessel: "Se dijeron muchas mentiras"

La cantante explicó que prefiere mantenerse al margen de las polémicas y enfocarse en su bienestar personal y profesional. “No puedo salir a aclarar cada cosa que se inventa”, insistió, restándole importancia a los comentarios que circularon en las últimas semanas.

Cuál será el próximo álbum de Emilia Mernes y su vínculo con Duki

Durante la entrevista también le consultaron sobre supuestas infidelidades y conflictos vinculados a otros colegas del ambiente musical, pero Emilia evitó entrar en ese terreno. Con cierto fastidio, redireccionó la charla hacia sus proyectos laborales: “Estoy trabajando en mi disco, hay cosas lindas por venir”.

Por otro lado, la artista también se refirió brevemente a su relación con Duki, luego de que surgieran rumores de crisis en medio del escándalo. “Con Duki siempre bien, como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca”, aseguró.