Alina Moine habló por primera vez de los rumores que la vincularon a Marcelo Gallardo: "Si hoy me pasa..."

En la charla para Infobae, y cuando el entrevistador mencionó con nombre y apellido al DT del "Millonario", la conductora reveló que esos rumores le "afectaron y mucho en su momento", en especial la cobertura mediática.

"Las guardias, seguirme, y eso. Cuando se habla de dos personas es hablar en conjunto. Yo no me mando sola", indicó Alina. "También vas aprendiendo que son charlas en conjunto que vas viendo que quizás para alguno está bien decir algo y para el otro quizás es mejor no parar".

Moine continuó refiriéndose puntualmente a la parte mediática. "Si hoy me pasa una situación similar, seguramente lo maneje de otra manera".

"Aprendí que son los gajes del oficio y punto. Podés decir lo que quieras, que hay una imaginación y un teléfono descompuesto infinito y que tampoco podés estar aclarando todo el tiempo todo. Entonces ya ni digo 'no', que digan lo que quieran y listo", sentenció la periodistas, ahora sí dando a entender que no existió tal romance.

Alina Moine Gallardo

Mientras que nunca se confirmó el supuesto romance entre la periodista y el entrenador, de momento Gallardo parece encontrarse en pareja con su esposa.

En otro tramo de la nota, Alina contó que siempre estuvo enfocada en lo laboral. "Nunca me proyecté mamá de muchos hijos y la casa... Creo que cuando uno no está bien con uno mismo, no está bien con nadie. Y si querés mi mejor versión, dejame hacer lo que me hace feliz. Dejame ser y acompañémonos", completó.