Luz Gaggi presentó "Mientras busco la gloria", el álbum que marca una nueva etapa en su carrera

A diferencia de trabajos anteriores, el concepto abandona elementos más simbólicos o abstractos y se instala en escenarios cotidianos e íntimos. Cada canción transcurre en una casa distinta, como si fueran habitaciones emocionales dentro de un mismo universo sensible, reforzando la diversidad de climas y sonidos presentes en el álbum.

En ese sentido, Luz resumió el espíritu de esta nueva etapa con una definición personal del disco: “Mientras busco la Gloria nace de lo que sucede alrededor mío, lo que observo, lo que siento, lo que me duele y lo que me di cuenta que en el fondo realmente me importa. El camino antes de lo glorioso.”

Con este lanzamiento, la artista reafirma una identidad cada vez más sólida y propone una obra en la que música, imagen y emoción dialogan constantemente, con una puesta más despojada donde la voz y la interpretación quedan definitivamente en primer plano.