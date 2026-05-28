Luz Gaggi presentó "Mientras busco la gloria", el álbum que marca una nueva etapa en su carrera
La cantante lanzó su segundo disco de estudio, un trabajo atravesado por la emoción, la intensidad y una búsqueda artística más personal.
Luz Gaggi dio un nuevo paso en su camino musical con el estreno de Mientras busco la gloria, su segundo álbum de estudio y un proyecto que refleja una etapa de transformación artística y personal. Producido por Cachorro López, el material propone un recorrido íntimo donde las emociones, la interpretación y la sensibilidad ocupan un lugar central.
A lo largo de las canciones, la artista profundiza una identidad sonora cada vez más definida, explorando distintos matices emocionales y apostando por un universo donde conviven lo vulnerable, lo intenso y lo visceral. En ese recorrido, uno de los momentos destacados del disco es “No fui yo”, una canción producida por Ale Sergi que aporta un giro sonoro dentro del tracklist y se posiciona como uno de los puntos fuertes del proyecto.
Sobre el proceso creativo del álbum, la propia Luz compartió una reflexión profundamente personal: “MBLG es un disco que creamos en poco más de un año con Cachorro Lopez. Crecí mucho haciéndolo, aprendí. Me encontré en la situación constante de mediar entre lo que me estaba pasando en mi día a día en lo personal y la fantasía que me curaba el espíritu cada vez que entraba al estudio”.
La artista también explicó que el disco se construyó desde tensiones emocionales y contrastes que terminaron definiendo su identidad: “Es un disco que compositivamente me enfrentó a desafíos en los cuales, tal vez, no todas las letras buscan ser alegres pero el ritmo crea una dicotomía que me pareció desde un primer momento necesario para expresar todo lo que buscaba decir”.
Un universo visual que acompaña el relato emocional
La propuesta estética de Mientras busco la gloria también ocupa un rol fundamental dentro del proyecto. Todos los videoclips del álbum fueron dirigidos por Lucas Fosatti, quien trabajó junto a Gaggi en el desarrollo de una narrativa visual pensada para acompañar el recorrido emocional del disco.
A diferencia de trabajos anteriores, el concepto abandona elementos más simbólicos o abstractos y se instala en escenarios cotidianos e íntimos. Cada canción transcurre en una casa distinta, como si fueran habitaciones emocionales dentro de un mismo universo sensible, reforzando la diversidad de climas y sonidos presentes en el álbum.
En ese sentido, Luz resumió el espíritu de esta nueva etapa con una definición personal del disco: “Mientras busco la Gloria nace de lo que sucede alrededor mío, lo que observo, lo que siento, lo que me duele y lo que me di cuenta que en el fondo realmente me importa. El camino antes de lo glorioso.”
Con este lanzamiento, la artista reafirma una identidad cada vez más sólida y propone una obra en la que música, imagen y emoción dialogan constantemente, con una puesta más despojada donde la voz y la interpretación quedan definitivamente en primer plano.
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