Preocupación por Pata Villanueva: difundieron el primer parte médico tras su internación en terapia intensiva
La actriz fue internada en las últimas horas en el Hospital Alemán y permanece bajo seguimiento médico permanente, según trascendió.
La salud de Pata Villanueva volvió a generar preocupación luego de que este martes por la noche se conociera que permanece internada en terapia intensiva desde el lunes. Tras la difusión de la noticia por parte de la periodista Pilar Smith, el Hospital Alemán emitió un comunicado oficial con detalles sobre el estado actual de la exvedette.
“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que la paciente María del Carmen Villanueva se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestra institución, bajo estricto control clínico”, señalaron desde el centro médico.
Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el motivo de la internación ni tampoco sobre la evolución del cuadro de salud de la artista. En el parte, además, remarcaron: “El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.
No es la primera vez que Pata Villanueva enfrenta una situación delicada de salud. En febrero de 2021 sufrió un grave accidente doméstico en su casa de Punta del Este, cuando cayó por las escaleras y sufrió una fuerte lesión en el cráneo que obligó a una cirugía de urgencia. El episodio la dejó al borde de la muerte y debió permanecer internada en terapia intensiva.
Semanas más tarde logró regresar a Buenos Aires en un avión sanitario para continuar con su recuperación. Sin embargo, meses después atravesó otra complicada internación en el Hospital Alemán tras sufrir una hemorragia digestiva. Durante ese tratamiento, además, contrajo una bacteria intrahospitalaria que agravó aún más su estado.
Tiempo después, en diálogo con Puro Show, la actriz habló por primera vez sobre el duro proceso de rehabilitación que enfrentó tras el accidente. “Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la rehabilitación”, expresó entonces.
En aquella entrevista también recordó las secuelas físicas que le dejó la caída. “Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”, relató.
Además, detalló las dificultades que atravesó durante su recuperación: “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”. Con el paso del tiempo, logró importantes avances y celebró parte de esa evolución: “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”.
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