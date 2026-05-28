Preocupación por Pata Villanueva: difundieron el primer parte médico tras su internación en terapia intensiva

Semanas más tarde logró regresar a Buenos Aires en un avión sanitario para continuar con su recuperación. Sin embargo, meses después atravesó otra complicada internación en el Hospital Alemán tras sufrir una hemorragia digestiva. Durante ese tratamiento, además, contrajo una bacteria intrahospitalaria que agravó aún más su estado.

Tiempo después, en diálogo con Puro Show, la actriz habló por primera vez sobre el duro proceso de rehabilitación que enfrentó tras el accidente. “Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la rehabilitación”, expresó entonces.

En aquella entrevista también recordó las secuelas físicas que le dejó la caída. “Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”, relató.

Además, detalló las dificultades que atravesó durante su recuperación: “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”. Con el paso del tiempo, logró importantes avances y celebró parte de esa evolución: “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”.