Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 21 de septiembre en El Trece

La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.

Juana Viale

Juana Viale, los domingos en la pantalla de El Trece.

Este domingo 21 de septiembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.

El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.

La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.

Julieta Diaz

Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 21 de septiembre

Entre los nombres confirmados se destacan Julieta Díaz y Pilar Gamboa, dos actrices de gran trayectoria que actualmente protagonizan la obra Las hijas, dirigida por Adrián Suar. En esta pieza teatral, comparten escenario con Soledad Villamil en una historia conmovedora sobre tres hermanas que atraviesan la enfermedad de su madre.

Pilar Gamboa.jpg

La presencia de Díaz, reconocida por su versatilidad en cine, teatro y televisión, y de Gamboa, referente del teatro independiente y el cine nacional, asegura una charla enriquecedora sobre el arte y los vínculos familiares.

image

Otro de los invitados será Franco Masini, actor y cantante que se prepara para estrenar El Retorno, una coproducción argentino-española con un relato cargado de simbolismo y misticismo. Masini, que ha desarrollado una carrera en crecimiento tanto dentro como fuera del país, hablará de este nuevo desafío en la pantalla grande.

Pablito Ruiz.jpg

El músico Pablo Ruiz, conocido por su trayectoria iniciada en la década del 80, también se sumará a la mesa. El cantante se encuentra en plena gira Siempre juntos, con la que celebra décadas de carrera y de canciones que marcaron a varias generaciones.

Roberto Peña.jpg

Finalmente, el humor estará garantizado con Roberto Peña, imitador y comediante con una larga trayectoria en la televisión y el teatro de revistas. Peña aportará frescura y su capacidad para hacer reír a partir de su galería de personajes.

