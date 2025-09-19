Lali Espósito y su team dieron inicio a La Voz Argentina cantando "Plástico": el video
El tercer round de dejó un nuevo eliminado del reality. Todos los datos en la nota.
Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "Tercer Round", hubo un nuevo eliminado en el Team de Lali Espósito. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.
El Team Lali lo dio todo en el escenario junto a la reina, interpretando “Plástico”, canción que cuenta con la colaboración de Duki y forma parte del disco “No vayas a atender cuando el demonio llama”.
Tras la presentación, Nico Occhiato explicó cómo funciona la 3° Ronda del certamen: “Primero vamos a tener batallas: son seis participantes, por lo tanto serán tres duplas que cantarán la misma canción. Su entrenador decidirá quién gana y pasa a la próxima instancia. Quien no gane, cantará nuevamente para ser evaluado por los demás coaches; quien obtenga el puntaje más bajo será eliminado”.
En medio de la tensión y la emoción de las batallas, Lali eligió a Valentino Rossi, Giuliana Piccioni y Alan Lez como ganadores directos, mientras que Iara Lombardi, Jaime Muñoz y Rafael Morcillo tuvieron que volver a cantar para la evaluación del resto del jurado.
Finalmente, Rafael se convirtió en el eliminado del Team Lali, despidiéndose entre aplausos y emoción.
Así quedó el Team Lali tras el 3° Round de La Voz Argentina
Las batallas iniciales enfrentaron a Iara Lombardi con Valentino Rossi, Giuliana Piccioni con Jaime Muñoz y Alan Lez con Rafael Morcillo. Durante la primera parte, Lali Espósito aseguró un lugar en la próxima etapa a Valentino, Giuliana y Alan, quienes avanzaron directamente.
Luego, los tres no seleccionados (Iara, Jaime y Rafael) volvieron al escenario para una segunda oportunidad y quedaron sujetos a la votación de los coaches. En esa definición, Jaime resultó el más votado, y finalmente Occhiato confirmó que Iara también seguía en competencia, dejando a Rafael fuera del certamen.
Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Lali Espósito:
- Alan Lez
- Iara Lombardi
- Valentino Rossi
- Jaime Muñoz
- Giuliana Piccioni
