Lali Espósito y su team dieron inicio a La Voz Argentina cantando "Plástico": el video

Finalmente, Rafael se convirtió en el eliminado del Team Lali, despidiéndose entre aplausos y emoción.

Así quedó el Team Lali tras el 3° Round de La Voz Argentina

Las batallas iniciales enfrentaron a Iara Lombardi con Valentino Rossi, Giuliana Piccioni con Jaime Muñoz y Alan Lez con Rafael Morcillo. Durante la primera parte, Lali Espósito aseguró un lugar en la próxima etapa a Valentino, Giuliana y Alan, quienes avanzaron directamente.

Luego, los tres no seleccionados (Iara, Jaime y Rafael) volvieron al escenario para una segunda oportunidad y quedaron sujetos a la votación de los coaches. En esa definición, Jaime resultó el más votado, y finalmente Occhiato confirmó que Iara también seguía en competencia, dejando a Rafael fuera del certamen.

Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Lali Espósito: