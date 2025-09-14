CAE recordó cuando fue contratado por un empresario para conquistar a su pareja

Tremendo cruce entre Mirtha Legrand y Guillermo Francos

Como suele ocurrir, Mirtha Legrand es picante con los integrantes de la "mesaza" y no se guarda nada. En este caso, la diva protagonizó un picante cruce con el Jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos.

Después de la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, la conductora conversó con el funcionario sobre el presente del país bajo la gestión de Javier Milei y lanzó un reclamo al aire que no pasó desapercibido.