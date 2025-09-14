CAE recordó cuando fue contratado por un empresario para conquistar a su pareja
Durante su paso por Almorzando con Juana, el artista recordó el momento en el que le pidieron que cantara una serenata. Los detalles.
En el programa Almorzando con Juana, el cantante CAE relató una anécdota singular en la que se convirtió en el mediador de una reconciliación amorosa. El artista contó que, en medio de una gira, un importante empresario le pidió un favor que no pudo rechazar.
El empresario, que ya lo había contratado en otra ocasión, se le acercó en su camarín y le confesó que se había mandado "una barrileteada" y que necesitaba su ayuda para reconquistar a su mujer.
La propuesta era hacerle una serenata al día siguiente. A pesar de que CAE le dijo que era "imposible" porque tenía que regresar a Buenos Aires, el empresario insistió, le ofreció cambiar los pasajes y hasta le regaló una camioneta, aunque el cantante la devolvió y acordaron un precio.
CAE fue partícipe de una serenata inolvidable
CAE relató con humor el momento de la serenata, que duró una hora. "Un ramo de flores increíbles, como todo deudor, puso el ramo de rosas, Cae, la guitarra y el tipo atrás", detalló. "Sale una moneda más y la ART te cobra más porque te pueden cagar a trompadas", bromeó.
El cantante concluyó la anécdota con una buena noticia: la serenata fue un éxito y la pareja se reconcilió. Además, contó que, salvo una excepción, todas las parejas a las que ha ayudado a reconciliarse con una serenata se han mantenido juntas.
Tremendo cruce entre Mirtha Legrand y Guillermo Francos
Como suele ocurrir, Mirtha Legrand es picante con los integrantes de la "mesaza" y no se guarda nada. En este caso, la diva protagonizó un picante cruce con el Jefe de Gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos.
Después de la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, la conductora conversó con el funcionario sobre el presente del país bajo la gestión de Javier Milei y lanzó un reclamo al aire que no pasó desapercibido.
