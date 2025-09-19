Mónica Bellucci se separó de Tim Burton luego de tres años de relación

Aquel primer encuentro se convirtió en el inicio de una relación que pronto trascendió el terreno personal para extenderse también al profesional. Bellucci confirmó públicamente el noviazgo en 2023, después de meses de rumores y fotografías que los mostraban inseparables.

Lo hizo con unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo: "Estoy muy feliz de haberlo conocido. Lo amo. Es uno de esos encuentros entre dos almas que pocas veces ocurren en la vida". En otra entrevista, la actriz lo describió como "un hombre con un alma maravillosa" y un director al que siempre había admirado.

El vínculo se reforzó con la colaboración en la esperada secuela de 'Beetlejuice', presentada en el Festival de Venecia de 2024. En la película, Bellucci se metió en la piel de Delores, una criatura siniestra con sed de venganza contra su exmarido, interpretado de nuevo por Michael Keaton.