Mónica Bellucci se separó de Tim Burton luego de tres años de relación
La pareja, que empezó su relación en 2022 cuando la actriz entregó un premio al director en el Festival Lumière de Lyon, emitieron un escueto comunicado.
El director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci pusieron fin a su historia de amor. La pareja, que había mantenido un perfil discreto durante los últimos años, comunicó la noticia este viernes mediante un breve, pero contundente comunicado conjunto.
”Con gran respeto y afecto mutuo, hemos decidido separarnos", señalaron en un cominicado, subrayando que la ruptura se produce desde la cordialidad y el cariño que todavía se profesan.
Su vínculo sentimental tomó forma pública en febrero de 2023, cuando el director estadounidense, de 67 años, fue visto besando a la actriz italiana, de 60, durante un paseo por Santa Mónica, California. Aunque en sus primeras apariciones juntos prefirieron no confirmar abiertamente su situación, en junio de ese año Bellucci reconoció el romance ante Elle France, manifestando: “Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura”.
Ambos coincidieron como amigos más de 15 años antes de consolidar una relación amorosa, tras un acercamiento que, según Paris Match, se profundizó tras el Festival Lumière de Lyon, en octubre de 2022. Aquella ocasión, Bellucci fue invitada de honor y entregó el Premio Lumière a la trayectoria a Burton. El medio francés también señaló que el primer contacto entre ambos se habría producido en el Festival de Cannes de 2006, aunque el vínculo personal surgió posteriormente.
La colaboración profesional llegó en 2024, cuando Burton dirigió a Bellucci por primera y única vez en la película “Beetlejuice Beetlejuice”.
Aquel primer encuentro se convirtió en el inicio de una relación que pronto trascendió el terreno personal para extenderse también al profesional. Bellucci confirmó públicamente el noviazgo en 2023, después de meses de rumores y fotografías que los mostraban inseparables.
Lo hizo con unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo: "Estoy muy feliz de haberlo conocido. Lo amo. Es uno de esos encuentros entre dos almas que pocas veces ocurren en la vida". En otra entrevista, la actriz lo describió como "un hombre con un alma maravillosa" y un director al que siempre había admirado.
El vínculo se reforzó con la colaboración en la esperada secuela de 'Beetlejuice', presentada en el Festival de Venecia de 2024. En la película, Bellucci se metió en la piel de Delores, una criatura siniestra con sed de venganza contra su exmarido, interpretado de nuevo por Michael Keaton.
