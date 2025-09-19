La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 21 de septiembre en Telefe

image

También dirá presente el trío Destino San Javier, integrado por los hijos y el sobrino de los recordados integrantes del Trío San Javier. Su propuesta musical mantiene viva la esencia de la tradición folclórica, pero con un sonido renovado que conquistó a nuevas generaciones. En La Peña presentarán su más reciente trabajo discográfico, combinando clásicos con composiciones propias que reflejan la vigencia del género.

image

Otro de los artistas invitados será Miguel “Conejito” Alejandro, reconocido por su estilo alegre y contagioso que marcó los años 80 y 90. Con un repertorio cargado de energía, el cantante traerá el ritmo y la fiesta al escenario del programa, haciendo cantar y bailar a los presentes.