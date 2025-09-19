La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 21 de septiembre en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 21 de septiembre, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor tendrá un espacio destacado con la participación de Alfredo Casero y Alacrán, quienes estarán a cargo de la tradicional sección de La Pulpería. Ambos humoristas aportarán su estilo particular: Casero, con su impronta irreverente y creativa, y Alacrán, con su humor directo y sus característicos monólogos que despiertan carcajadas.
La cocina no podía faltar, y como siempre, las recetas más deliciosas estarán a cargo de los chefs Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y Rodrigo Cascón, quienes sorprenderán con sus platillos ideales para disfrutar en familia. Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 21 de septiembre
El primero de los invitados confirmados es Jorge Rojas, destacado cantante de folklore que brilló durante años como integrante de Los Nocheros y que desde hace tiempo transita una exitosa carrera solista. En esta ocasión, Rojas no solo ofrecerá su música, sino que también protagonizará una entrevista íntima en la que repasará momentos de su vida artística y personal, un segmento que promete emoción y cercanía con el público.
También dirá presente el trío Destino San Javier, integrado por los hijos y el sobrino de los recordados integrantes del Trío San Javier. Su propuesta musical mantiene viva la esencia de la tradición folclórica, pero con un sonido renovado que conquistó a nuevas generaciones. En La Peña presentarán su más reciente trabajo discográfico, combinando clásicos con composiciones propias que reflejan la vigencia del género.
Otro de los artistas invitados será Miguel “Conejito” Alejandro, reconocido por su estilo alegre y contagioso que marcó los años 80 y 90. Con un repertorio cargado de energía, el cantante traerá el ritmo y la fiesta al escenario del programa, haciendo cantar y bailar a los presentes.
