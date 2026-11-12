Andrés Lerner ganó el Martín Fierro de Cable como mejor periodista económico por su labor C5N

La estatuilla obtenida por Andrés Lerner reafirma el peso periodístico de las coberturas económicas en la programación nocturna de C5N, donde el especialista se consolidó como una de las voces de referencia para explicar de manera clara y rigurosa los temas más sensibles de la agenda nacional.

Todos los nominados de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026

La señal acumula múltiples nominaciones en las ternas de mayor peso de la televisión periodística: