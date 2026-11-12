Andrés Lerner ganó el Martín Fierro de Cable como mejor periodista económico por su labor C5N
El periodista del programa Minuto Uno de Gustavo Sylvestre se quedó con el Martín Fierro de Cable. Su impecable discruso.
En una noche de celebración y reconocimientos para la televisión argentina, Andrés Lerner se consagró este jueves ganador en los Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Mejor Periodista Económico.
El galardón otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) distinguió su destacado desempeño diario en el ciclo Minuto Uno, emitido por la pantalla de C5N.
Durante la duodécima edición de la ceremonia, el columnista fue reconocido por su capacidad de análisis sobre la coyuntura financiera, el impacto de las medidas económicas en el bolsillo de los trabajadores y el seguimiento de las principales variables del país.
A la hora de los agradecimientos, el periodista de C5N aprovechó para brindar un importante mensaje. "Cuando pensemos en una economía que funciona, pensemos en una economía que funcione para las Pymes, para los trabajadores, para los jubilados, para los estudiantes... porque si no funciona para ellos, no funciona", sentenció.
"Y como decía mi viejo: que gane Boca, viejo", concluyó Lerner, con un mensaje bien "xeneize" para ponerle algo de coloro a sus palabras.
La estatuilla obtenida por Andrés Lerner reafirma el peso periodístico de las coberturas económicas en la programación nocturna de C5N, donde el especialista se consolidó como una de las voces de referencia para explicar de manera clara y rigurosa los temas más sensibles de la agenda nacional.
Todos los nominados de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026
La señal acumula múltiples nominaciones en las ternas de mayor peso de la televisión periodística:
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Periodístico: Argenzuela, conducido por Jorge Rial, y Minuto Uno, con la conducción de Gustavo "Gato" Sylvestre, compiten en una de las categorías centrales de la noche.
Magazine: Duro de Domar, encabezado por Pablo Duggan.
De Entrevistas: Right Now, bajo la conducción de Julieta Camaño.
Servicio Informativo: Nominación para la señal C5N por su cobertura constante durante la temporada.
Temas Médicos: Doctor C, conducido por el Dr. Guillermo Capuya.
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: C5N en tu barrio, con la labor de Diego Costa.
Producción Integral: Nominación para la labor de producción general de C5N.
Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi por su trabajo en Argenzuela.
Labor Periodística Masculina: Alejandro Bercovich por sus programas La Ley de la Selva y Periodistas.
Cronista / Movilero: Alejandro Moreyra.
Columnista Económico: Andrés Lerner por sus aportes en Minuto Uno.
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