Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores

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APTRA lleva a cabo este jueves una nueva edición de los Martín Fierro de Cable, con 35 categorías en competencia.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) lleva a cabo este jueves los Martín Fierro de Cable 2026, con 35 ternas en la nómina oficial con todos los programas, coberturas y figuras que compiten por una estatuilla, y con 12 nominaciones para el canal C5N.
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