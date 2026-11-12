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Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores

Espectáculos

APTRA lleva a cabo este jueves una nueva edición de los Martín Fierro de Cable, con 35 categorías en competencia.

Martín Fierro de Cable 2026 EN VIVO: todos los ganadores

Martín Fierro de Cable 2026 EN VIVO: todos los ganadores

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) lleva a cabo este jueves los Martín Fierro de Cable 2026, con 35 ternas en la nómina oficial con todos los programas, coberturas y figuras que compiten por una estatuilla, y con 12 nominaciones para el canal C5N.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2026

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