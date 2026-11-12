A qué hora son hoy jueves los Martín Fierro de Cable 2026
APTRA lleva a cabo este jueves la entraga de los Martín Fierro de Cable 2026 con una ceremonia en el Goldencenter. Todos los detalles.
La pantalla chica argentina vive este jueves una noche cargada de glamour y reconocimientos con la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026, tradicional gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
De esta manera, se celebra la duodécima edición de la entrega de premios este jueves 12 de noviembre, reuniendo a las principales figuras del periodismo, el deporte y el espectáculo nacional.
Conductores confirmados y transmisión en vivo de los Martín Fierro de Cable
Para esta edición, APTRA apostó por una dupla consolidada al frente de la gala central, acompañada por especialistas del espectáculo en la recepción de los nominados:
-
Conducción central: Estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
Alfombra roja: Paula Varela y Guido Záffora recibirán a los invitados para analizar los looks más destacados y recoger los primeros testimonios de la noche.
Horarios y canal: La transmisión oficial comenzará a las 19:30 con la previa desde la alfombra roja, mientras que a las 21:00 dará inicio la ceremonia de premiación. Todo el evento podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de A24.
Todos los nominados de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026
La señal acumula múltiples nominaciones en las ternas de mayor peso de la televisión periodística:
-
Periodístico: Argenzuela, conducido por Jorge Rial, y Minuto Uno, con la conducción de Gustavo "Gato" Sylvestre, compiten en una de las categorías centrales de la noche.
Magazine: Duro de Domar, encabezado por Pablo Duggan.
De Entrevistas: Right Now, bajo la conducción de Julieta Camaño.
Servicio Informativo: Nominación para la señal C5N por su cobertura constante durante la temporada.
Temas Médicos: Doctor C, conducido por el Dr. Guillermo Capuya.
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: C5N en tu barrio, con la labor de Diego Costa.
Producción Integral: Nominación para la labor de producción general de C5N.
Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi por su trabajo en Argenzuela.
Labor Periodística Masculina: Alejandro Bercovich por sus programas La Ley de la Selva y Periodistas.
Cronista / Movilero: Alejandro Moreyra.
Columnista Económico: Andrés Lerner por sus aportes en Minuto Uno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario