A qué hora son hoy jueves los Martín Fierro de Cable 2026

Periodístico: Argenzuela, conducido por Jorge Rial, y Minuto Uno, con la conducción de Gustavo "Gato" Sylvestre, compiten en una de las categorías centrales de la noche.

Magazine: Duro de Domar, encabezado por Pablo Duggan.

De Entrevistas: Right Now, bajo la conducción de Julieta Camaño.

Servicio Informativo: Nominación para la señal C5N por su cobertura constante durante la temporada.

Temas Médicos: Doctor C, conducido por el Dr. Guillermo Capuya.

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: C5N en tu barrio, con la labor de Diego Costa.

Producción Integral: Nominación para la labor de producción general de C5N.

Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi por su trabajo en Argenzuela.

Labor Periodística Masculina: Alejandro Bercovich por sus programas La Ley de la Selva y Periodistas.

Cronista / Movilero: Alejandro Moreyra.