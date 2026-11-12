Uno por uno, todos los nominados de C5N para los Martín Fierro de Cable 2026
C5N llega a la nueva edición de los Martín Fierro de Cable con 12 nominaciones, entre programas y figuras periodísticas.
El Goldencenter recibe este jueves a la nueva edición de los Martín Fierro de Cable, ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que tiene a C5N como uno de los grandes protagonistas con 12 nominaciones.
La entrega de distinciones se realizará el próximo jueves 12 de noviembre con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
La señal de noticias C5N ostenta 12 nominaciones: Argenzuela, Minuto Uno, Duro de Domar son algunos de los programas nominados; mientras que figuras como Andrés Lerner, Alejandro Bercovich y Rosario Ayerdi también aparecen en ternas individuales.
Todos los nominados de C5N en los Martín Fierro de Cable 2026
La señal acumula múltiples nominaciones en las ternas de mayor peso de la televisión periodística:
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Periodístico: Argenzuela, conducido por Jorge Rial, y Minuto Uno, con la conducción de Gustavo "Gato" Sylvestre, compiten en una de las categorías centrales de la noche.
Magazine: Duro de Domar, encabezado por Pablo Duggan.
De Entrevistas: Right Now, bajo la conducción de Julieta Camaño.
Servicio Informativo: Nominación para la señal C5N por su cobertura constante durante la temporada.
Temas Médicos: Doctor C, conducido por el Dr. Guillermo Capuya.
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor: C5N en tu barrio, con la labor de Diego Costa.
Producción Integral: Nominación para la labor de producción general de C5N.
Labor Periodística Femenina: Rosario Ayerdi por su trabajo en Argenzuela.
Labor Periodística Masculina: Alejandro Bercovich por sus programas La Ley de la Selva y Periodistas.
Cronista / Movilero: Alejandro Moreyra.
Columnista Económico: Andrés Lerner por sus aportes en Minuto Uno.
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