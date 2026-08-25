Anticipan el contenido inédito de "Avengers: Endgame - Encore": qué se sabe del reestreno
Marvel anunció el regreso a la pantalla grande de la épica película de 2019 con una versión especial. Los detalles que trascendieron hasta ahora.
Cuando parecía que la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya había cerrado sus páginas más épicas, una noticia sacudió a los fanáticos: el inminente estreno de "Avengers: Endgame - Encore" (también presentada como Avengers: Endgame - Bonus), cuyo primer tráiler oficial fue lanzado este martes.
El reestreno, confirmado para el próximo 24 de septiembre, no será una simple reposición del filme que en 2019 rompió récords de taquilla bajo la dirección de los hermanos Russo.
La gran novedad pasa por el contenido adicional y las modificaciones técnicas que incluirá esta versión especial para tentar nuevamente a los espectadores en las salas de cine.
Material inédito y conexión directa con el futuro de Marvel: qué se sabe de "Avengers: Endgame - Encore"
Según los recientes trascendidos y el adelanto difundido en redes sociales, la gran diferencia de esta edición recae en los agregados de contenido que funcionarán como puente narrativo hacia las próximas producciones de la franquicia. Entre los principales atractivos se destacan:
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Minutos adicionales: El metraje incorpora entre 4 y 7 minutos de material extra que no formaron parte del corte original estrenado en cines.
Puente hacia el futuro: Este nuevo contenido funcionará como hilo conductor clave para conectar de manera directa los eventos de la saga con la esperada película "Avengers: Doomsday".
Modificaciones en la estructura: La proyección contará con una introducción especial y un epílogo modificado, ofreciendo una lectura renovada del cierre de la historia.
Formato tecnológico: Todo el filme se proyectará bajo el formato Infinity Vision, una experiencia inmersiva de máxima calidad diseñada para revalorizar las batallas definitivas contra Thanos con estándares visuales completamente actualizados.
Con la preventa de entradas ya habilitada en las principales cadenas del país, los fanáticos ya pueden asegurar sus ubicaciones para descubrir estas nuevas escenas en la gran pantalla.
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