El ladero de Axel Kicillof avaló la Resolución 385/2026 y hay feriado con fin de semana largo en Buenos Aires
Una localidad celebrará su aniversario fundacional y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó esa jornada de descanso. Todos los detalles.
El Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, oficializó el cronograma de feriados para el cierre del mes mediante la incorporación de una nueva jornada no laborable. La medida dispone la suspensión total de actividades en la administración pública provincial y en los bancos estatales dentro de una localidad que celebra su fundación.
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Se trata de la comunidad de Castelli, que gozará de un fin de semana largo con motivo de su aniversario fundacional, que se celebra el próximo lunes 31 de agosto.
La creación del municipio de Castelli no fue dispuesta por un decreto individual, sino por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley Provincial N.º 441 (conocida como la Ley de División de Campañas), promulgada el 31 de agosto de 1865.
En ese momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba bajo la gestión del gobernador Mariano Saavedra. A través de dicha norma, el Poder Legislativo provincial reordenó el territorio bonaerense, fijó los límites del distrito y le otorgó su autonomía política.
Gracias a ello, los habitantes de Castelli tendrán día no laborable el próximo lunes, formando así un fin de semana largo para el descanso y el disfrute.
El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 385/2026 y hay feriado en Castelli
El Ministerio de Gobierno bonaerense hizo oficial el esquema de asuetos y jornadas no laborables a través de la Resolución Nº 385/2026, refrendada por Carlos Bianco y difundida en el boletín normativo provincial el pasado 31 de julio de 2026.
Los aspectos centrales de la disposición establecen:
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Sector público y banca estatal: Cese de actividades laborales en la Administración Pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia.
Sector privado: La adhesión al descanso será de carácter facultativo para los sectores industrial, comercial y demás actividades particulares.
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