El ladero de Axel Kicillof avaló la Resolución 385/2026 y hay feriado con fin de semana largo en Buenos Aires.

Gracias a ello, los habitantes de Castelli tendrán día no laborable el próximo lunes, formando así un fin de semana largo para el descanso y el disfrute.

El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 385/2026 y hay feriado en Castelli

El Ministerio de Gobierno bonaerense hizo oficial el esquema de asuetos y jornadas no laborables a través de la Resolución Nº 385/2026, refrendada por Carlos Bianco y difundida en el boletín normativo provincial el pasado 31 de julio de 2026.

Los aspectos centrales de la disposición establecen: