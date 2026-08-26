Cambio en Gran Hermano: anunciaron cómo serán las últimas semanas y cuándo se conocerá a la ganadora

Será entonces en la última noche cuando se conozca el resultado definitivo. Las tres finalistas quedarán frente a frente con el voto del público como único encargado de definir quién se queda con el primer puesto, quién levanta el trofeo y quién se convierte en la nueva ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, que ya quedó en la historia del reality, ya que nunca hubo una competencia con solo mujeres.