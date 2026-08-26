Cambio en Gran Hermano: anunciaron cómo serán las últimas semanas y cuándo se conocerá a la ganadora
La competencia entra en su etapa decisiva y las participantes ya transitan los últimos días dentro de la casa.
La cuenta regresiva para conocer a la nueva ganadora de Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó. Con la competencia cada vez más cerca de su desenlace, las participantes deberán afrontar las últimas galas y una definición completamente diferente a las anteriores, que terminará dejando a solo tres mujeres en carrera para la gran noche.
Este miércoles tendrá lugar la última gala de nominación de la temporada, un momento clave porque será la última oportunidad en la que las participantes podrán quedar en placa mediante el tradicional mecanismo de votos dentro de la casa.
Según explicó Santiago del Moro, la placa deberá quedar conformada únicamente por cuatro participantes. En caso de que las nominaciones determinen una placa de cinco o más mujeres, Piconya, quien se consagró líder esta semana, tendrá la posibilidad de intervenir para reducir la cantidad y dejar solamente a las cuatro necesarias.
Cómo será la definición de Gran Hermano
A partir del próximo lunes comenzará una nueva instancia decisiva: se abrirá la votación final, que tendrá una modalidad positiva. Es decir, a diferencia de las etapas anteriores, el público ya no votará para eliminar a una participante, sino para apoyar a quien quiere que se consagre ganadora de esta edición.
La explicación de Del Moro permite anticipar cómo serán los días finales dentro de la casa. Las participantes que reciban menos apoyo del público irán quedando fuera de la competencia progresivamente, hasta que solamente tres mujeres lleguen a la gran final.
Será entonces en la última noche cuando se conozca el resultado definitivo. Las tres finalistas quedarán frente a frente con el voto del público como único encargado de definir quién se queda con el primer puesto, quién levanta el trofeo y quién se convierte en la nueva ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, que ya quedó en la historia del reality, ya que nunca hubo una competencia con solo mujeres.
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