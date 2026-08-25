Marvel lanzó el tráiler de "Avengers: Endgame - Encore" y confirmó la fecha de estreno en cines argentinos

Con la preventa de entradas ya habilitada en las principales cadenas de exhibición del país, las salas se preparan para recibir nuevamente a los fanáticos que quieran revivir el cierre de la Saga del Infinito, en una movida que promete sacudir la taquilla local durante el próximo mes de septiembre.

Al mismo tiempo, según los recientes trascendidos, el film agrega entre 4 y 7 minutos de material extra, que funcionarán como hilo para conectar con la próxima "Avengers: Doomsday"; y contará con una introducción especial y un epílogo modificado.