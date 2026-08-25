Marvel lanzó el tráiler de "Avengers: Endgame - Encore" y confirmó la fecha de estreno en cines argentinos
Se liberó el primer adelanto de esta versión especial. Con un formato inmersivo inédito, la película volverá a proyectarse en la pantalla grande.
Cuando parecía que la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya había cerrado sus páginas más épicas, una noticia sacudió este martes a los fanáticos de todo el mundo: el inminente estreno de "Avengers: Endgame - Encore", que este martes lanzó su primer tráiler.
En la antesala de una semana cargada de novedades en la cartelera, se estrenó oficialmente el adelanto de la también presentada como "Avengers: Endgame - Bonus", confirmando su esperado reestreno en los cines de la región.
El anuncio llegó acompañado de un emotivo adelanto audiovisual publicado en las cuentas oficiales de la productora, junto con un mensaje directo a la legión de seguidores. "El equipo vuelve a reunirse. #AvengersEndgame: Bonus regresa a los cines el 24 de septiembre en formato Infinity Vision, la experiencia definitiva para ver cine. Tickets ya disponibles", indicaron.
El regreso de "Avengers", con material extra y tecnología de última generación
La propuesta no será una simple reposición del filme que en 2019 rompió récords de recaudación a nivel global bajo la dirección de los hermanos Russo, sino que llegará con un atractivo tecnológico diferencial.
El reestreno se proyectará en formato Infinity Vision, una experiencia inmersiva de máxima calidad diseñada para devolver a la gran pantalla las batallas definitivas contra Thanos con estándares visuales renovados.
Con la preventa de entradas ya habilitada en las principales cadenas de exhibición del país, las salas se preparan para recibir nuevamente a los fanáticos que quieran revivir el cierre de la Saga del Infinito, en una movida que promete sacudir la taquilla local durante el próximo mes de septiembre.
Al mismo tiempo, según los recientes trascendidos, el film agrega entre 4 y 7 minutos de material extra, que funcionarán como hilo para conectar con la próxima "Avengers: Doomsday"; y contará con una introducción especial y un epílogo modificado.
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