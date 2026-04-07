Arrancó la preventa para el show de BTS en Argentina: el millonario costo del paquete VIP
Este martes arrancó la preventa para ver a la banda surcoreana. Todo lo que hay que saber para conseguir tickets.
La venta de entradas para BTS en la Argentina comenzó este martes 7 de abril a las 10 de la mañana, con una preventa exclusiva para fans. Los shows serán en el Estadio Único de La Plata y ya están definidos tanto el mecanismo de compra como los precios.
En esta primera etapa podrán acceder únicamente quienes tengan membresía del fanclub oficial, gestionada a través de Weverse. El número de membresía funciona como código de preventa, por lo que es indispensable haberse registrado previamente.
La venta se realizará exclusivamente por AllAccess, donde los usuarios deberán ingresar con cuenta creada, elegir la fecha del show, cargar el código correspondiente, seleccionar ubicación y completar el pago.
Tras la compra, el sistema exige una verificación obligatoria: se debe ingresar un código que aparece en el resumen de la tarjeta. Este paso tiene un plazo de hasta 10 días y, si no se completa, la operación se cancela automáticamente.
Para quienes no accedan a la preventa, la venta general comenzará el viernes 10 de abril a las 10, sujeta a disponibilidad. En cuanto a los precios, las cabeceras parten desde los $225.000, el campo cuesta $355.000 y las plateas van de $390.000 a $425.000. A todos los valores se les suma un 15% de cargo por servicio. BTS se presentará en la Argentina los días 23 y 24 de octubre de 2026, en el Estadio Único de La Plata.
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