Arrancó la preventa para el show de BTS en Argentina: el millonario costo del paquete VIP

Para quienes no accedan a la preventa, la venta general comenzará el viernes 10 de abril a las 10, sujeta a disponibilidad. En cuanto a los precios, las cabeceras parten desde los $225.000, el campo cuesta $355.000 y las plateas van de $390.000 a $425.000. A todos los valores se les suma un 15% de cargo por servicio. BTS se presentará en la Argentina los días 23 y 24 de octubre de 2026, en el Estadio Único de La Plata.