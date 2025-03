Arturo Puig visitó a Mirtha Legrand y habló por primera vez de Selva Alemán

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue cuando relató cómo la cotidianeidad se volvió un recordatorio constante de su ausencia. "Tal vez estoy viendo televisión, veo una escena de algún actor y hago así para comentarle algo, pero no se puede", narró con dolor, reflejando lo difícil que es para él adaptarse a su nueva realidad sin Alemán.

Puig también rememoró la conexión especial que tenía con su esposa y lo importante que era su compañía en su vida diaria. "Éramos muy compañeros y estábamos todo el tiempo juntos", afirmó Arturo emocionando a los presentes.

Embed - TOTALMENTE CONMOCIONADO, Arturo Puig recordó el día de la muerte de Selva Alemán

Además, como tema sensible, Arturo Puig también contó cómo fueron los últimos momentos de su esposa. "Ella empezó con dolor de estómago, pero no nos imaginábamos que era un problema cardíaco. Y bueno, yo llamé al médico, vino, la atienden y le hicieron un chequeo diciendo que estaba todo bien y quedó ahí", explicó y después agregó: "Entonces bueno, pasó una hora, se sentó ahí de vuelta y empezó a decirme que estaba mal, yo llamé a la ambulancia y el tipo que la atendió ahí me dijo: "es un infarto"".

La partida de Alemán fue repentina. Sufrió un infarto tras haber experimentado un dolor estomacal que en un principio no parecía de gravedad. A pesar de los meses transcurridos, el actor sigue procesando su pérdida y enfrentando esos momentos en los que, por costumbre, intenta compartir pensamientos con ella, solo para recordar que ya no está.

A lo largo de su carrera y su vida personal, Puig y Alemán fueron un símbolo de amor y compañerismo, una unión que hoy sigue viva en el recuerdo del actor y de quienes los admiraban.