Arturo Puig se sinceró sobre su relación con Susana Giménez tras la pérdida de Selva Alemán
El actor reveló la desilusión que vivió con la conductora en pleno duelo: “Me sentí un poco dolido”.
Arturo Puig abrió su corazón y habló con sinceridad sobre el difícil momento que atravesó tras la muerte de Selva Alemán, su compañera de vida durante más de cinco décadas. En ese contexto, el actor también recordó el distanciamiento que tuvo con Susana Giménez y reveló cómo lograron recomponer el vínculo tiempo después.
Según contó, lo que más le dolió fue no haber recibido ningún mensaje de apoyo de parte de la conductora en medio del duelo. “Cuando partió Selva, no me mandó nada, ni un beso, ni una frase, ni nada. Me dolió un poco, ¿no?”, expresó con total honestidad.
Arturo Puig recordó su vínculo con Susana Giménez
Aunque aclaró que nunca estuvieron peleados formalmente, sí reconoció que ese episodio generó una herida emocional. “Me sentí un poco... a ver cómo te puedo explicar, un poco dolido”, admitió el actor. Luego, ante la consulta sobre si existía un conflicto con Susana, explicó: “No, no estoy peleado. Para nada. Tuvimos ahí un pequeño problema”.
Con el correr del tiempo, ambos volvieron a encontrarse y pudieron dejar atrás el malestar. Puig recordó que la reconciliación se dio durante un evento en el Teatro Colón, donde tuvieron la oportunidad de conversar cara a cara. “Después creo que fue una fiesta... Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema”, relató. Y dejó en claro cómo es hoy la relación con la diva: “La verdad que en este momento no, no estoy peleado ni mucho menos”.
Más allá de este episodio, el actor también se refirió al enorme vacío que le dejó la ausencia de Selva Alemán. Consultado sobre cómo atraviesa el duelo, fue contundente: “Es día a día, hora a hora. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, la extraño mucho. Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más”.
Puig contó que la recuerda constantemente en situaciones cotidianas, desde los desayunos hasta los momentos en los que compartían series y charlas. Para él, la historia de amor que construyeron fue especial y única. “Fueron muchos años, con idas y vueltas, por supuesto, peleas, separaciones, pero siempre estuvimos juntos”, señaló sobre el vínculo que mantuvieron durante cincuenta años.
Además, destacó la conexión que habían logrado en la última etapa de sus vidas: “Hacía varios años, ahora un poco más en la vejez, que nos llevábamos muy, muy, bien. Nos divertíamos mucho nosotros. Selva y yo nos divertíamos, pero muchísimo”.
Entre recuerdos y emociones, el actor también evocó algunos viajes y anécdotas compartidas junto a Alemán. “El otro día estaba viendo unas fotos de un hecho que había pasado en Italia y me reía solo, porque la verdad que fue una tentación con ella impresionante, ¿no?”, comentó con nostalgia.
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