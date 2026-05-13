Arturo Puig se sinceró sobre su relación con Susana Giménez tras la pérdida de Selva Alemán

Puig contó que la recuerda constantemente en situaciones cotidianas, desde los desayunos hasta los momentos en los que compartían series y charlas. Para él, la historia de amor que construyeron fue especial y única. “Fueron muchos años, con idas y vueltas, por supuesto, peleas, separaciones, pero siempre estuvimos juntos”, señaló sobre el vínculo que mantuvieron durante cincuenta años.

Además, destacó la conexión que habían logrado en la última etapa de sus vidas: “Hacía varios años, ahora un poco más en la vejez, que nos llevábamos muy, muy, bien. Nos divertíamos mucho nosotros. Selva y yo nos divertíamos, pero muchísimo”.

Entre recuerdos y emociones, el actor también evocó algunos viajes y anécdotas compartidas junto a Alemán. “El otro día estaba viendo unas fotos de un hecho que había pasado en Italia y me reía solo, porque la verdad que fue una tentación con ella impresionante, ¿no?”, comentó con nostalgia.