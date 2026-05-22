Dua Lipa y Fher Olvera reversionaron "Oye mi amor", el clásico noventoso de Maná

Fher Olvera de Maná y Dua Lipa hacen juntos Oye Mi Amor

La participación junto a la estrella pop vuelve a posicionar a Maná en el centro de la escena internacional, en un contexto marcado por el surgimiento de nuevas figuras musicales. A esto se suma que la banda será parte de la apertura de la Copa Mundial FIFA 2026, donde se convertirá en el único grupo de rock presente en uno de los eventos más relevantes del planeta.

Además, compartirán cartel con Pearl Jam en el reconocido Ohana Festival de California, creado por Eddie Vedder y considerado uno de los encuentros de rock más importantes de la escena internacional.

Con más de cinco décadas de trayectoria desde su formación en Guadalajara en 1986, Maná continúa consolidando su legado dentro del rock en español, manteniéndose vigente ante nuevas generaciones y superando los 50 millones de discos vendidos en todo el mundo.