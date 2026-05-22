Dua Lipa y Fher Olvera reversionaron "Oye mi amor", el clásico noventoso de Maná
Este tema que ha conquistado a varias generaciones es la única canción fuera del repertorio de la artista incluida en su nuevo álbum en vivo grabado en México.
Durante una de sus presentaciones en México, Dua Lipa sorprendió al invitar a Fher Olvera para interpretar juntos “Oye mi Amor”, uno de los mayores clásicos de Maná lanzado en 1992.
La colaboración quedó registrada en vivo y formará parte de “Live from Mexico”, el próximo álbum en directo de la cantante, que también incluirá una película con imágenes de los tres shows que brindó en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.
Un Clásico de Maná con Toque Internacional
Dentro del proyecto, Fher Olvera es el único artista invitado que participa del disco. Además, “Oye Mi Amor” se convierte en la única canción del repertorio que no pertenece originalmente al catálogo musical de Dua Lipa.
Sobre este encuentro artístico, el líder de la banda mexicana expresó: "Cantar Oye Mi Amor con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa; fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda".
Y añadió: "Ver cómo sigue cruzando generaciones e idiomas, y escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina".
La participación junto a la estrella pop vuelve a posicionar a Maná en el centro de la escena internacional, en un contexto marcado por el surgimiento de nuevas figuras musicales. A esto se suma que la banda será parte de la apertura de la Copa Mundial FIFA 2026, donde se convertirá en el único grupo de rock presente en uno de los eventos más relevantes del planeta.
Además, compartirán cartel con Pearl Jam en el reconocido Ohana Festival de California, creado por Eddie Vedder y considerado uno de los encuentros de rock más importantes de la escena internacional.
Con más de cinco décadas de trayectoria desde su formación en Guadalajara en 1986, Maná continúa consolidando su legado dentro del rock en español, manteniéndose vigente ante nuevas generaciones y superando los 50 millones de discos vendidos en todo el mundo.
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