Aseguran que Lourdes Sánchez engañó al Chato Prada: "Boda maya"

Además, contó detalles del supuesto romance: “Él también se enamora de ella y deja a la novia que tenía en ese momento para irse con Lourdes. Se enamoran fuerte. Tan fuerte se enamoran que él le propone hacer una boda Maya en una playa paradisiaca de Tulum. La boda fue el 27 de abril de 2024”.

Si bien explicó que la boda no era legítima, comentó que luego de dicho evento la bailarina viajó todos los meses a Tulum y señaló que todos los viajes están documentado en su Instagram.

"Él se llama Ramón Vegas. Él llegó a la Argentina el día del cumpleaños de Lourdes. Ella destejó su cumpleaños con el Chato. Ella pasó casi navidad con él. Yo se lo consulté esto a él… me preguntó quién me había contado lo de Corrientes. Acá había rumores de separación, pero ellos siempre lo desmintieron", expresó.

Luego Iglesisas aseguró que: "Ella se enojó conmigo. Este fin de semana se va a Corrientes, es funcionaria. Yo sé esta historia hace mucho tiempo. Yo conté todo y la producción me decía que había que tener pruebas. Ayer conseguí las pruebas. Va a ser muy difícil desmentir esto".

lourdes sanchez infiel

Aseguran que el Chato Prada engañó a Lourdes Sánchez con una modelo

Hace varias semanas, Lourdes Sánchez se encuentra alejada de su familia debido a su trabajo como bailarina en los carnavales de Corrientes, su provincia natal. Estando allí, la modelo se habría enterado de una grave traición. "Hay crisis porque ella le confiesa a su amiga que se enteró que Chato la habría engañado con una modelo en Buenos Aires. Fue un mar de lágrimas. Se pone mal, se lo cuenta a esta amiga, que es la que lo cuenta a varias personas", reveló Fernanda Iglesias en Puro Show.

"La infidelidad sucedió en Buenos Aires mientras Lourdes estaba en los carnavales de Corrientes. Ella se puso muy mal", detalló la panelista sobre Lourdes Sánchez, quien deslumbró en el carnaval de su provincia. A pesar de la traición, Iglesias dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. "Quizás ocurra igual una reconciliación porque mañana organiza su cumpleaños ella en un bar en Corrientes. El Chato va a viajar con su hijo. Lourdes no viaja para acá porque dice que no tiene plata para el avión", cerró.

Los rumores de crisis no tardaron en llegar a Corrientes, donde encontraron la contundente respuesta de Lourdes Sánchez. La bailarina se sumó a la emisión de Radio Sudamericana y aseguró que no le molestan los cuestionamientos a su relación: "Yo estoy curtida, yo sé quien soy, la gente que me conoce también. Que hablen, el tiempo acomoda todo".