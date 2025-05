Paula Bernini habló tras el robo virtual que sufrió de vacaciones por Europa: "Un caso de phishing"

“Había transferencias de $2.400.000, transferencias que yo nunca había hecho en estos 10 días”, afirmó la periodista, fuertemente afectada.

Tras radicar la denuncia, el banco comenzó una investigación interna. “Hoy me llamó el banco y me dijo que analizaron cada una de esas denuncias, cada uno de esos movimientos y que ellos pudieron encontrar un caso de phishing. Que sí, que es una estafa, que tienen que reconocer la vulnerabilidad de su sistema”, explicó.

El banco, según Bernini, admitió que es un caso inédito para ellos. “Que no les pasó nunca, que realmente consideran que es grave, y creen que por mi exposición pública, por tantas fotos que hay, pudieron con Inteligencia Artificial tal vez vulnerar el sistema a través de algún reconocimiento facial. No lo saben, lo van a analizar”, detalló.

Paula Bernini y sus papas.jpg

Como resultado de la investigación preliminar, la entidad bancaria prometió a reponer el dinero robado. “La semana que viene me dan una cita en el banco para que yo firme unos papeles y me repongan el dinero que me falta. Dicen que ellos reconocen que fue vaciada la caja de ahorro, así que van a hacerse responsables”, aseguró Bernini.

Finalmente, anticipó que el banco también investigará a la billetera virtual a la que fueron transferidos los fondos. “Van a ver de investigar a esa billetera virtual a la que se le transfirieron todos los pesos, porque yo tenía dólares y directamente los pasaron a pesos y de ahí, de la caja de ahorro en pesos, lo transfirieron a una billetera virtual. Así que ellos creen que esa billetera virtual no tiene caja de ahorro en dólares”.

Para cerrar, resaltó: "Hoy me levante y me impuse pasarla bien, yo le dije a mi papá que todo se va a solucionar, que ya está, que la semana que viene me dan la guita para que estemos tranquilos y también ilusionados de que sea así"