El dolor de José María Muscari en la despedida a Ernestina Pais: "No pude reaccionar"
En la mañana de este domingo, el productor se acercó al lugar donde familiares y amigos le dan el último adiós a la periodista. Los detalles.
El fallecimiento de Ernestina Pais continúa generando una profunda conmoción en toda la comunidad artística local. En una jornada marcada por la desolación y el respeto, José María Muscari expresó su dolor durante el último adiós a la periodista, el cual tiene lugar este domingo en una casa velatoria ubicada en el barrio porteño de Palermo. El reconocido creador teatral se acercó al establecimiento fúnebre para acompañar a los seres queridos de la conductora y manifestar sus condolencias ante la irreparable pérdida.
Visiblemente conmovido por el trágico desenlace de la animadora, quien perdió la vida luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa en la localidad bonaerense de San Isidro, el productor dialogó con los cronistas apostados en el lugar. En sus declaraciones, transmitió el estado de estupefacción que comparten todos aquellos que formaban parte del círculo de confianza y de los proyectos laborales de la presentadora.
Frente a los micrófonos de los diferentes medios de comunicación que realizaban la cobertura del sepelio, el director teatral intentó poner en palabras el sentimiento de vacío colectivo que produjo el accidente. “Tanto yo como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar”, manifestó Muscari con angustia por la triste pérdida, dejando en claro que el impacto de la noticia todavía resulta difícil de procesar para su entorno más cercano.
A pesar de las lógicas dificultades para encontrar consuelo en un momento de tanta vulnerabilidad, el realizador buscó rescatar la vitalidad que caracterizaba a su colega en cada proyecto compartido. “No se encuentran muchas palabras, trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía”, expresó aunque recalcó que atraviesa un profundo dolor que lo moviliza por completo.
Para concluir su breve intervención antes de reingresar al recinto fúnebre, el productor se tomó unos instantes para interactuar de forma muy respetuosa con los trabajadores de prensa que se encontraban realizando las guardias periodísticas correspondientes. El artista reconoció la calidez con la que se estaba tratando la cobertura de la tragedia hogareña en el transcurso de todo el fin de semana.
En sus últimas palabras de cara al público, reunido en las inmediaciones de la casa velatoria Zucotti, el director dejó una suerte de testamento emocional para el público y los seguidores de la conductora. Con el firme propósito de preservar intacta la esencia carismática de su amiga, Muscari pidió una tregua al sufrimiento colectivo y concluyó: “Tratemos de recordarla como era, una persona luminosa, empática y feliz”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario