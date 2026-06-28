El dolor de José María Muscari en la despedida a Ernestina Pais: "No pude reaccionar"

El fallecimiento de Ernestina Pais continúa generando una profunda conmoción en toda la comunidad artística local. En una jornada marcada por la desolación y el respeto, José María Muscari expresó su dolor durante el último adiós a la periodista, el cual tiene lugar este domingo en una casa velatoria ubicada en el barrio porteño de Palermo. El reconocido creador teatral se acercó al establecimiento fúnebre para acompañar a los seres queridos de la conductora y manifestar sus condolencias ante la irreparable pérdida.