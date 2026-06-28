El desgarrador testimonio de Romina Gaetani en el último adiós a Ernestina Pais
La muerte de Ernestina Pais dejó un gran impacto en el mundo del espectáculo argentino y una de las primeras en hablar fue Gaetani. Los detalles.
El ambiente artístico local se encuentra sumido en una profunda consternación tras conocerse el trágico accidente automovilístico del pasado viernes, en el cual Ernestina Pais perdió la vida al ser embestida por una formación ferroviaria luego de cruzar las vías. Durante la mañana de este domingo, familiares, allegados y un gran número de colegas se congregaron para brindarle la última despedida a la reconocida conductora y actriz, en una jornada cargada de infinita tristeza y recuerdos imborrables.
Entre las figuras públicas que se hicieron presentes en el velatorio para manifestar sus condolencias se destacó la actriz Romina Gaetani. Al tomar contacto con las cámaras y los cronistas de prensa apostados en el lugar, la artista se mostró visiblemente quebrada por la inmediatez de la pérdida y confesó el enorme dolor que le genera la partida de su compañera de elenco, con quien compartía el día a día laboral hasta hace escasas horas.
Frente a los micrófonos, Gaetani remarcó la vitalidad y los proyectos futuros que mantenía entusiasmada a la presentadora durante sus últimos días de vida. "Estoy como que todavía no caigo. Ella estaba muy feliz y contenta en la gira. En los ratos libres se ponía a escribir en su computadora, estaba escribiendo un libro sobre su vida", comenzó relatando la intérprete, dejando en evidencia el espíritu activo que caracterizaba a Pais.
Asimismo, la actriz aprovechó la oportunidad para evocar un conmovedor gesto de generosidad que la conductora tuvo para con ella en un período de extrema vulnerabilidad personal y mediática, un detalle que selló su amistad de forma definitiva. "A mí me abrazó el alma cuando yo tuve un comienzo de año delicado haciendo una denuncia por violencia y ella sin conocerme y antes de estar en la obra me deja un mensaje, nunca la había conocido personalmente", explicó Gaetani con la voz entrecortada.
El ida y vuelta a través de las plataformas de mensajería digital se transformó rápidamente en un refugio cotidiano de contención psicológica mutua. "Sabía el tamaño de mujer y profesional que era, ella estaba preocupada y me decía que no me caiga y no me meta en ningún lugar oscuro. Y yo le decía que se quede tranquila y que iba a estar bien", destacó la actriz respecto a los consejos maternales y profesionales que recibía de manera desinteresada.
Aquel lazo virtual fue el puntapié inicial para que ambas terminaran uniendo sus caminos arriba de las tablas en una de las propuestas comerciales más fuertes de la temporada. "Empezamos un diálogo por WhatsApp, un ida y vuelta, y de la noche a la mañana terminé en El divorcio del año compartiendo todos los días compartiendo. Sin conocerme al toque recibí un llamado y ella abrazándome y así fue conmigo y con todos en general", siguió Romina Gaetani quebrada en llanto ante el recuerdo de la convivencia diaria en los camarines.
Para cerrar su emotivo testimonio en las puertas de la sala velatoria, la artista puntualizó que pasó las últimas horas repasando el archivo público de la animadora para dimensionar su legado social. "Estuve viendo su Instagram y entrevistas ayer y es una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causa, muy empática y de ponerse en el lugar del otro, muy justiciera y en eso me identificaba en ella", concluyó notablemente afectada por el desenlace.
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