El desgarrador testimonio de Romina Gaetani en el último adiós a Ernestina Pais

El ida y vuelta a través de las plataformas de mensajería digital se transformó rápidamente en un refugio cotidiano de contención psicológica mutua. "Sabía el tamaño de mujer y profesional que era, ella estaba preocupada y me decía que no me caiga y no me meta en ningún lugar oscuro. Y yo le decía que se quede tranquila y que iba a estar bien", destacó la actriz respecto a los consejos maternales y profesionales que recibía de manera desinteresada.

Aquel lazo virtual fue el puntapié inicial para que ambas terminaran uniendo sus caminos arriba de las tablas en una de las propuestas comerciales más fuertes de la temporada. "Empezamos un diálogo por WhatsApp, un ida y vuelta, y de la noche a la mañana terminé en El divorcio del año compartiendo todos los días compartiendo. Sin conocerme al toque recibí un llamado y ella abrazándome y así fue conmigo y con todos en general", siguió Romina Gaetani quebrada en llanto ante el recuerdo de la convivencia diaria en los camarines.

Para cerrar su emotivo testimonio en las puertas de la sala velatoria, la artista puntualizó que pasó las últimas horas repasando el archivo público de la animadora para dimensionar su legado social. "Estuve viendo su Instagram y entrevistas ayer y es una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causa, muy empática y de ponerse en el lugar del otro, muy justiciera y en eso me identificaba en ella", concluyó notablemente afectada por el desenlace.