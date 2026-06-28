Pablo Duggan aseguró que "lo peor" del caso Adorni todavía no salió a la luz

Duggan también indicó: "Adorni le mintió a todo el mundo en el Gobierno, por supuesto, un Gobierno que quería que le mintieran. La situación ahora es mucho más increíble, más indignante y más sospechosa y corrupta. Todo eso se guardó porque todavía era jefe de Gabinete y el Gobierno estaba confundido".

Respecto del desenlace político, el conductor de Duro de Domar comentó: "La piedra del escándalo fue la combinación de que el fiscal dijo que iba a mandar el requerimiento y que iba a ser demoledor; y que los aliados del Gobierno no le dieron más de una semana".

Asimismo, se refirió a la estrategia del oficialismo para evitar la interpelación del entonces jefe de Gabinete: "La idea del Congreso fue ganar tiempo porque siempre pensaron que Adorni estaba cocinado, que la semana que viene la podían pasar y eso fue una demostración de fuerza, pero no mucho más y para frenar eso tuvieron que gastar muchos recursos", expuso.

Por último, Duggan también se refirió a la vinculación de la causa de enriquecimiento del exvocero y el caso $LIBRA: "A Adorni le va a costar mucho todo lo que viene ahora, es muy complicado, estoy seguro que participó de todas las etapas de la estafa cripto. Él participó de todas las reuniones con Hayden Davis, Novelli y Terrones Godoy; y estuvo al lado de Milei el día de la activación de la estafa $LIBRA, viviéndolo minuto a minuto. Sabe todo", remarcó.

"Los hechos de corrupción en los que participó Adorni son múltiples y el caso $LIBRA es el más delicado", concluyó.