El conmovedor mensaje de Benicio, el hijo de Ernestina Pais: "Sos, fuiste y serás eterna"

“Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”, continúo.

Benicio despide a su mamá Ernestina Pais en redes

Más adelante, Benicio le dedico unas palabras haciendo alusón al enorme cariño que la conductora despertó en el público y al impacto que tuvo la repercusión de su fallecimiento.

“Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil. Pero trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real”.

Hacia el final del posteo, el joven enumeró algunos de los recuerdos que conservará para siempre de su mamá: “Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar”.

Finalmente, cerró la despedida con una frase que conmovió a miles de personas:

“Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá.”