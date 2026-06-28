El conmovedor mensaje de Benicio, el hijo de Ernestina Pais: "Sos, fuiste y serás eterna"
El hijo de la conductora compartió una extensa carta de despedida en sus redes sociales, donde al leerla, invita a conocer el fuerte amor que los une.
A pocas horas de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio rompió el silencio con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales. En un extenso posteo, el joven recordó a la conductora con palabras cargadas de amor, agradecimiento y dolor, dejando al descubierto el profundo vínculo que los unía, el de madre e hijo.
“Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”, comenzó escribiendo.
Luego, Benicio recordó algunos de los momentos más íntimos que compartió con su madre y destacó la forma en que ella lo acompañó durante toda su vida.
“Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo hijo”, expresó.
En otro tramo del mensaje, resaltó la personalidad de Ernestina y la pasión que le ponía a sus proyectos: “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”.
“Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”, continúo.
Más adelante, Benicio le dedico unas palabras haciendo alusón al enorme cariño que la conductora despertó en el público y al impacto que tuvo la repercusión de su fallecimiento.
“Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil. Pero trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real”.
Hacia el final del posteo, el joven enumeró algunos de los recuerdos que conservará para siempre de su mamá: “Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar”.
Finalmente, cerró la despedida con una frase que conmovió a miles de personas:
“Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá.”
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