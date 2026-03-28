Aterrador testimonio de Ponte Perro tras el asalto en su casa: "Apuntaron y ataron a mi hijo"

El momento más estremecedor, según contó, fue cuando su hijo quedó directamente expuesto a la violencia de los asaltantes: "Cuando vi que le apuntaron a mi hijo... verlo con el revólver en la cabeza fue lo peor que me pasó en la vida. Y encima que me lo quieran atar".

Como si fuera poco, también denunció otro episodio de extrema gravedad durante el robo: "Tras las amenazas contra mi hijo, uno empezó a manosear a mi mujer. Me puse loco, lo que hicieron en mi casa fue totalmente un asco".