Aterrador testimonio de Ponte Perro tras el asalto en su casa: "Apuntaron y ataron a mi hijo"
El músico fue víctima de un robo en su casa de Ituzaingó junto a su familia y habló de la terrible situación.
El músico Mario Emanuel De Los Santos, conocido artísticamente como Ponte Perro, vivió horas de extrema tensión este viernes cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en su vivienda de Ituzaingó. Durante el asalto, tanto él como su pareja fueron agredidos físicamente, en un episodio que luego derivó en un enfrentamiento armado con la Policía Bonaerense.
Según trascendió, los ladrones escaparon en un Renault Kardian gris que tenía pedido de secuestro por un robo previo en la Ciudad de Buenos Aires.
La persecución terminó cuando el vehículo impactó en la intersección de Ecuador y Alberti. En ese contexto, uno de los asaltantes fue abatido por un oficial, mientras que los otros dos intentaron escapar tomando a una vecina como rehén, aunque la maniobra fue rápidamente frustrada.
La palabra de Ponte Perro tras el violento asalto
Tras el episodio, el músico compartió su angustiante experiencia en C5N y remarcó el impacto emocional que le dejó la situación: "Fue un momento muy feo el que pasamos, sobre todo por haber estado con mi hijo de 8 años ahí en esa situación".
En su relato, detalló cómo se desarrolló el ingreso de los delincuentes, en una casa que actualmente se encuentra en refacción: "En esa casa estoy refaccionando. Así que en el momento que los ladrones ingresan estaba con mi mujer, mi hijo, los albañiles y mi productor. Yo enseguida les dije 'ahí tienen el televisor, todo. Llévense todo'".
El momento más estremecedor, según contó, fue cuando su hijo quedó directamente expuesto a la violencia de los asaltantes: "Cuando vi que le apuntaron a mi hijo... verlo con el revólver en la cabeza fue lo peor que me pasó en la vida. Y encima que me lo quieran atar".
Como si fuera poco, también denunció otro episodio de extrema gravedad durante el robo: "Tras las amenazas contra mi hijo, uno empezó a manosear a mi mujer. Me puse loco, lo que hicieron en mi casa fue totalmente un asco".
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