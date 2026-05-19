La Plata: mataron a tiros a un delincuente en un presunto ajuste de cuentas

Areco recibió al menos dos tiros en el pecho y cayó herido en el patio de la casa. Cuando llegó la policía, el hombre estaba inconsciente.

Los oficiales de la Comisaría 16ta llegaron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido de arma de fuego. Al llegar, encontraron al joven tendido en el patio trasero de una vivienda con graves lesiones en el pecho.

Debido a la demora de la ambulancia, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San Martín, donde finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

En la escena del crimen los investigadores secuestraron cinco vainas de un arma calibre 9 milímetros y comenzaron a recolectar testimonios. Según indicaron fuentes del caso, dos implicados que se movilizaban en una moto azul llegaron hasta el domicilio reclamando una motocicleta robada. En medio de la discusión efectuaron varios disparos contra Areco y luego escaparon llevándose una moto Zanella bordo del lugar.

La investigación permitió identificar a los autores como Z. T. J., de 18 años, y L. J. T., de 21, quienes habrían llegado previamente junto a otros dos hombres en un auto Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa bordo.

La fiscalía 15 de La Plata en turno avaló cuatro allanamientos de urgencia que terminaron con la captura de los dos acusados por el delito de homicidio. Además, fueron identificados otros dos sospechosos, de 42 y 43 años.

Durante los operativos se secuestraron una moto Honda GLH 150 azul, la Zanella recuperada, los dos automóviles utilizados antes del ataque, celulares, y prendas de vestir que comprometen a los acusados.

La fiscal Cecilia Corfield ordenó pericias sobre los detenidos e identificados, además de nuevas declaraciones testimoniales y peritajes de Policía Científica que se sumarán en estas horas a la causa penal.

Fuentes policiales informaron que Gustavo Ariel Areco contaba con numerosos antecedentes penales, entre ellos causas por robo agravado, tenencia de armas, lesiones, resistencia a la autoridad y delitos vinculados al robo de motos y vehículos.