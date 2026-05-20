Robaron un auto con una nena de 4 años adentro: desesperada persecución y rescate

A partir del alerta, las cámaras de la Policía lograron localizar al vehículo unos minutos después en la intersección de Mariano Fragueiro y Mosconi. Tal como se puede observar en las imágenes, el delincuente dejó el auto abandonado en la esquina de una estación de servicio y se escapó a las corridas.

Apenas unos segundos después, personal policial se hizo presente en el lugar, donde encontraron a la nena todavía dormida en el asiento trasero del vehículo. Según confirmaron fuentes policiales, se encontraba en perfecto estado de salud.

Finalmente, el procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial N° 16, mientras continúan las actuaciones para identificar al autor del hecho. En paralelo, se llevaron a cabo tareas de contención y asistencia psicológica a los familiares de la nena tras el dramático episodio.