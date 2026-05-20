Robaron un auto con una nena de 4 años adentro: desesperada persecución y rescate
La menor estaba dormida en el asiento trasero cuando sustrajeron el vehículo. Fue encontrada tras un rápido operativo policial en Córdoba.
Momentos de desesperación se vivieron en el barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba, donde un delincuente robó un auto que estaba estacionado y con la llave puesta, sin advertir que en el asiento trasero se encontraba una nena de cuatro años dormida.
El dramático episodio de inseguridad ocurrió el martes alrededor de las 21, cuando el padre de la menor descendió de su auto por unos instantes para descargar mercadería en un local comercial ubicado sobre calle Mosconi al 400. El vehículo, un Volkswagen Up rojo, quedó estacionado, con la llave colocada y la menor durmiendo en el interior.
Fue en ese instante en el que el ladrón aprovechó la situación, subió al auto y se fugó rápidamente del lugar, con la menor todavía en la parte trasera.
Dramática secuencia en Córdoba
Cuando el hombre regresó, se dio cuenta que su auto y su hija ya no estaban en el lugar. De inmediato dio aviso a la Policía de Córdoba y se desplegó un impresionante operativo en la zona. Según detallaron fuentes del caso, del procedimiento participaron distintas especialidades de la institución, cerrando accesos y pasos colindantes al lugar del robo.
A partir del alerta, las cámaras de la Policía lograron localizar al vehículo unos minutos después en la intersección de Mariano Fragueiro y Mosconi. Tal como se puede observar en las imágenes, el delincuente dejó el auto abandonado en la esquina de una estación de servicio y se escapó a las corridas.
Apenas unos segundos después, personal policial se hizo presente en el lugar, donde encontraron a la nena todavía dormida en el asiento trasero del vehículo. Según confirmaron fuentes policiales, se encontraba en perfecto estado de salud.
Finalmente, el procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial N° 16, mientras continúan las actuaciones para identificar al autor del hecho. En paralelo, se llevaron a cabo tareas de contención y asistencia psicológica a los familiares de la nena tras el dramático episodio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario