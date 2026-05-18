VIDEO: Robaron un celular mientras transmitía un móvil de televisión en Constitución

Video viral: alquilaron una casa en Buenos Aires y descubrieron que abajo funcionaba un histórico boliche

Un grupo de jóvenes se volvió viral tras vivir una secuencia digna de película de comedia tras reservar un hospedaje temporal para pasar unos días en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que parecía ser una casa para turistas terminó escondiendo un fragmento viviente de la noche porteña: el subsuelo albergaba intacto el mobiliario de un icónico y desaparecido bar.

El inesperado hallazgo se volvió viral en las redes sociales gracias a la usuaria de TikTok @beluecharri, quien compartió con sus seguidores los detalles de la propiedad que alquilaron a través de la plataforma Airbnb, sin tener la más mínima idea del pasado del inmueble.

"Alquilamos una casa en Buenos Aires y tenía un boliche abajo. No lo sabíamos", escribió la joven en la descripción del video que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios nostálgicos.

En las imágenes compartidas en la plataforma se puede ver el recorrido por la propiedad: mientras la planta alta funciona como una vivienda residencial equipada para huéspedes, la planta baja conserva de forma idéntica la ambientación de lo que supo ser El Alamo, un mítico bar ubicado sobre la calle Uruguay, en pleno centro porteño.

En el video se observa a las amigas de la joven divirtiéndose y utilizando las instalaciones originales: la icónica barra de tragos, las banquetas, las canillas de cerveza y las paredes con la mística y la estética que caracterizaba al lugar.

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La nostalgia de los usuarios por el regreso de "El Alamo" tras el video viral

El video no tardó en despertar los recuerdos de toda una generación de jóvenes, estudiantes universitarios y turistas extranjeros que supieron frecuentar el bar en su época de esplendor, famoso por sus jarras de cerveza económicas, su música y su ambiente multicultural.

Para los inquilinos, el desconocimiento del lugar era total dado que no llegaron a conocerlo antes de su cierre. Sin embargo, para los internautas, la publicación funcionó como un viaje en el tiempo, transformando una simple anécdota de viaje en un homenaje viral a uno de los templos perdidos de la noche de Buenos Aires.