La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 3 de mayo en El Trece

La Noche de Mirtha Legrand: invitados del sábado

La base del programa de este sábado estará en el divertimento de la mano del reconocido humorista Roberto Moldavsky,y el entrañable actor Marcelo De Bellis.

Además, para acompañar a eso dueto estará la actriz, panelista y productora Nazarena Vélez. La lista de invitados la completan el economista Claudio Zuchovicki y el periodista deportivo Gabriel Anello.

Mirtha Legrand contó que el papa le escribió una carta de puño y letra

Durante la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), el recuerdo y homenaje al papa Francisco fue un momento inevitable. Acompañada por Susana Roccasalvo, Adrián Ventura, Federico Andahazi y Ramiro Marra, Mirtha Legrand dedicó unas emotivas palabras al sumo Pontífice, rememorando además el gesto que él tuvo con ella poco después de su elección como líder de la Iglesia Católica.

"Fue un hombre excepcional", expresó Mirtha, antes de compartir una anécdota muy personal: el papa Francisco, gran admirador del cine argentino, le envió una carta manuscrita luego de ver Claro de luna, película que ella protagonizó junto a su hermana Silvia Legrand, conocida como Goldi. "¡Manuscrita! Una carta manuscrita por él y cariñosísima felicitándome. Me decía cosas lindísimas", recordó emocionada.

Sin embargo, la conductora confesó que, debido a un robo que sufrió en su hogar hace algunos años, la carta original podría haberse perdido. "Yo busqué esa carta en mi casa ayer por toda la casa y no he podido encontrarla. A mí hace unos años me robaron en mi casa, entre ellos me llevaron mi attaché y yo estoy casi convencida que dentro de ahí estaba la carta del Papa", explicó.

Aunque no conserva la misiva original, Mirtha mostró una copia del agradecimiento que le envió posteriormente. También recordó algunos detalles de aquel escrito: “Me decía que la película le había gustado muchísimo y que había visto otra película que hizo Olguita Zubarry, que era una gran actriz de esa época. Abuso de confianza se llamaba la película y también la mencionaba”, relató.

Mirtha aún se sorprende de aquel gesto tan personal y cercano. “Se ve que la veía en un cine de Flores. Él era, claro, de Flores, pero yo nunca imaginé que pudiera escribirme el papa elogiando una película mía”, comentó, destacando el cariño y simpatía que siempre sintió hacia Francisco.

Al inicio de su programa, Legrand leyó unas palabras a modo de despedida: “Lamento profundamente la muerte de su santidad, el papa Francisco. Recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas. Claro de luna, era en este caso. Le gustaba mucho el cine argentino. Descanse en paz, Francisco. Nunca lo olvidaremos”, dijo, mientras en pantalla se proyectaba una imagen del pontífice junto a las fechas "1936-2025".