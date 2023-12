Las nuevas reglas que tiene Bailando 2023 y enfureció los participantes

“Yo creo que no tienen que haber más reemplazos. Y esta es una decisión de la producción. El que no puede, no sigue, lamentablemente”, comenzó diciendo el conductor frente a la cámara.

Marcelo Tinelli hizo referencia a los casos de Yeyo de Gregorio y Charlotte Caniggia, por sus días de descanso pautados con antelación. “Yeyo se enojó porque había arreglado con la producción un viaje a Brasil, pero no. Si no baila, queda eliminado. Y él cambio su pasaje y va a bailar con sólo un día de ensayo”, lanzó.

Marcelo Tinelli se puso firme con los reemplazos en Bailando 2023

"Las reglas tienen que ser iguales para todos los que participan".



Entonces continuó: “En el caso de Charlotte, a la que amo profundamente, se iba a ir una sola semana. Cuando dijo al aire que iban a ser 15 días, me sorprendí. Es demasiado. A partir de ayer, no se acepta eso. Me encantaría que, más allá del enojo, pienses si podés venir, a mí me encantaría. Creo que podés ser una de las finalistas del programa”.

“Si esto no lo hacemos así, lamentablemente, empiezan a ver un montón de privilegios para algunos y para otros, no. Me parece que las reglas tienen que ser iguales para todos, para los que participan en esta competencia y van a ganar una copa y un dinero”, siguió diciendo Tinelli.

Y luego, para terminar, lanzó: “Lo lamento, es lo que toca. Acá tienen que bailar los participantes. El que puede llegar, que llegue; y el que no llega, no llega. No vamos a tener que cambiar nosotros, van a tener que cambiar otras cosas. Lo que se había arreglado, ya no está más arreglado. A partir de ahora, cambió. No me parece tan grave. Quedan 20 programas y acá hay que tener, ganas, hambre, necesidad, ganas de estar. El programa termina el 29 de enero y el que se consagre campeón, tiene que ir con todo, tiene que bailar. No va a haber reemplazos ni para los enfermos. Esta es la decisión”.