Sabrina Rojas y José Chatruc, a los besos en Punta del Este: las fotos
Sabrina Rojas y Pepe Chatruc fueron captados a puro beso en una playa de Punta del Este y las fotos terminaron de confirmar el romance.
El rumor que venía creciendo en los últimos días finalmente tuvo su confirmación con imágenes contundentes. Sabrina Rojas y José Chatruc fueron vistos a los besos en una playa de Punta del Este y el material, que rápidamente se viralizó, despejó cualquier duda sobre el vínculo entre ambos.
Las fotos -difundidas a partir de un video que comenzó a circular en redes- muestran a la actriz y al exfutbolista sentados sobre la arena, en una actitud relajada y sin intentar ocultarse. En ese contexto, se los ve muy cerca, abrazados y besándose, en una escena que deja en evidencia la intimidad que comparten.
El registro no tardó en replicarse en distintos medios y redes sociales, donde los usuarios reaccionaron al instante. Las imágenes funcionan como una confirmación directa de lo que hasta ahora eran versiones y especulaciones sobre un posible romance.
Lo cierto es que las señales previas ya habían llamado la atención. Días antes, ambos habían sido vistos juntos en el aeropuerto, donde testigos aseguraron que se mostraban muy cercanos, y también compartieron una cena que alimentó las sospechas. Sin embargo, fue este episodio en la playa el que terminó de blanquear la situación.
El viaje a Punta del Este aparece, así como la primera escapada en la que decidieron mostrarse sin demasiadas reservas, marcando un paso más en la relación. Lejos del hermetismo, las imágenes los muestran cómodos y naturales, como una pareja consolidándose.
De esta manera, con fotos y video en circulación, Sabrina Rojas y José Chatruc quedaron en el centro de la escena mediática y protagonizan uno de los romances más comentados del momento.
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