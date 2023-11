Así es "Now and then", la canción final de los Beatles con la voz de John Lennon incluida

Tras la muerte de John Lennon, asesinado en Nueva York en diciembre de 1980, su viuda, Yoko Ono, le entregó el tema a McCartney en una cinta titulada “Para Paul”, que contenía asimismo versiones tempranas de “Free As A Bird” y “Real Love”. El resto de los miembros de la banda utilizaron esas dos últimas maquetas para publicar dos singles, en 1995 y 1996, dentro del gran disco “Anthology”.

The Beatles - Now And Then (Official Audio)