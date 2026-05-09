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Netflix: la serie que se posiciona como una de las apuestas más picantes y polémicas de la plataforma

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Tiene cinco episodios y llegó a la plataforma en 2021. Fue protagonizada por Ewan McGregor y Bill Pullman. Descubrí de qué trata en la nota.

Halston tiene cinco episodios. 

Halston tiene cinco episodios. 

Las producciones breves vienen ganando terreno en las principales plataformas de streaming, valoradas por sus historias atrapantes y elencos de primer nivel. En este contexto, aparece Halston, una miniserie estrenada en 2021 en Netflix, dirigida por Daniel Minahan y protagonizada por Ewan McGregor en el papel de un reconocido diseñador.

La producción cuenta con cinco episodios y muestra el ascenso, la fama y la posterior caída del icónico creador de moda en la Nueva York de los años 70 y 80. Una de sus claves que explica su éxito es el reparto de calidad que presenta, acompañado por Krysta Rodriguez, Rebecca Dayan y Bill Pullman.

De qué trata Halston

La historia sigue la vida de Roy Halston Frowick, un diseñador que logra posicionarse como una de las figuras más importantes de la moda a nivel internacional, construyendo una marca que se vuelve sinónimo de lujo y tendencia. Sin embargo, el éxito se ve afectado de forma directa por la presión constante, golpeando su vida personal y profesional.

Halston
Esta producción llegó a la plataforma en 2021.

Esta producción llegó a la plataforma en 2021.

A medida que avanza su carrera, Halston empieza a enfrentar un ritmo de vida cada vez más acelerado, donde la fama, el exceso y las exigencias del medio empiezan a jugar en su contra. Esto genera tensiones en su entorno cercano y lo lleva a perder poco a poco el control sobre su propia creación.

La miniserie está compuesta por cinco episodios, con una duración aproximada de entre 50 y 60 minutos cada uno, lo que permite una historia ágil y fluida, sin sentirse monótona. Este detalle hace que Halston sea una producción perfecta para ver de un tirón.

Reparto de Halston

  • Ewan McGregor como Halston
  • Bill Pullman como David Mahoney
  • Rebecca Dayan como Elsa Peretti
  • David Pittu como Joe Eula
  • Krysta Rodriguez como Liza Minnelli

Tráiler de Halston

Embed - HALSTON Trailer SUBTITULADO [HD] (Serie de Netflix) Ewan McGregor

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