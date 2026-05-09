Netflix: la serie que se posiciona como una de las apuestas más picantes y polémicas de la plataforma
Tiene cinco episodios y llegó a la plataforma en 2021. Fue protagonizada por Ewan McGregor y Bill Pullman. Descubrí de qué trata en la nota.
Las producciones breves vienen ganando terreno en las principales plataformas de streaming, valoradas por sus historias atrapantes y elencos de primer nivel. En este contexto, aparece Halston, una miniserie estrenada en 2021 en Netflix, dirigida por Daniel Minahan y protagonizada por Ewan McGregor en el papel de un reconocido diseñador.
La producción cuenta con cinco episodios y muestra el ascenso, la fama y la posterior caída del icónico creador de moda en la Nueva York de los años 70 y 80. Una de sus claves que explica su éxito es el reparto de calidad que presenta, acompañado por Krysta Rodriguez, Rebecca Dayan y Bill Pullman.
De qué trata Halston
La historia sigue la vida de Roy Halston Frowick, un diseñador que logra posicionarse como una de las figuras más importantes de la moda a nivel internacional, construyendo una marca que se vuelve sinónimo de lujo y tendencia. Sin embargo, el éxito se ve afectado de forma directa por la presión constante, golpeando su vida personal y profesional.
A medida que avanza su carrera, Halston empieza a enfrentar un ritmo de vida cada vez más acelerado, donde la fama, el exceso y las exigencias del medio empiezan a jugar en su contra. Esto genera tensiones en su entorno cercano y lo lleva a perder poco a poco el control sobre su propia creación.
La miniserie está compuesta por cinco episodios, con una duración aproximada de entre 50 y 60 minutos cada uno, lo que permite una historia ágil y fluida, sin sentirse monótona. Este detalle hace que Halston sea una producción perfecta para ver de un tirón.
Reparto de Halston
- Ewan McGregor como Halston
- Bill Pullman como David Mahoney
- Rebecca Dayan como Elsa Peretti
- David Pittu como Joe Eula
- Krysta Rodriguez como Liza Minnelli
Tráiler de Halston
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