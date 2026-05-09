Bautista Vicuña presentó en público a su novia en el estreno de "Secreto en la montaña"

Las declaraciones de Benjamín Vicuña

Para Vicuña, sus hijos representan su verdadero “cable a tierra” en medio de una agenda laboral intensa y los recientes rumores de crisis con su pareja, Anita Espasandín, los cuales él mismo se encargó de desmentir.

Además del gran momento familiar, el ex de Pampita aprovechó el contacto con la prensa para aclarar la polémica surgida en Chile. El actor había comentado que sus hijos nacidos en el país se autoperciben argentinos y son fanáticos de Lionel Messi, lo que generó revuelo en los medios chilenos.