Koino Yokan y Cruzando el Charco unen fuerzas en "Morirme con vos"
La banda de Tomás Otero y Jeremías Oro lanzó un tema junto a Cruzando el Charco que sonará en vivo el 23 de mayo en C Art Media.
Koino Yokan presentó “Morirme con Vos”, su nueva colaboración junto a Cruzando el Charco, en una fusión artística que une dos universos musicales para contar una historia atravesada por el desamor y las huellas que deja una relación cuando termina.
La canción pone el foco en ese amor que ya no está, pero que sigue presente desde lo emocional. En ese cruce, la sensibilidad característica de Koino Yokan convive con la energía más directa de Cruzando el Charco, generando una combinación que potencia el clima del tema y le aporta una identidad propia.
Koino Yokan y Cruzando el Charco estrenan colaboración
Con una sonoridad marcada por synths de aire celestial y una construcción melódica cada vez más intensa, “Morirme con Vos” abre una nueva etapa en el recorrido musical del dúo. La propuesta amplía el universo sonoro de Koino Yokan y los lleva hacia un territorio donde el pop gana protagonismo sin perder profundidad emocional.
El encuentro entre ambas propuestas musicales se siente natural, aunque lejos de lo previsible. Esa mezcla entre melancolía y luminosidad le da frescura a la canción y consolida un resultado que ya aparece como una de las apuestas más fuertes dentro de la escena pop nacional actual.
El estreno en vivo del tema será el próximo 23 de mayo, cuando Koino Yokan vuelva a presentarse en C Art Media con formato banda completa. Allí, el público podrá vivir de cerca la intensidad y la conexión que caracterizan al proyecto liderado por Tomás Otero y Jeremías Oro.
En sus shows, Koino Yokan apuesta por generar una experiencia cercana y emocional, donde cada canción adquiere una nueva dimensión y los estribillos se transforman en momentos compartidos con el público.
“Morirme con Vos” representa además un nuevo paso en el crecimiento artístico del dúo, en una etapa marcada por la expansión y el cruce con otros artistas como parte natural de su evolución musical.
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