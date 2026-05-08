Koino Yokan y Cruzando el Charco unen fuerzas en "Morirme con vos"

En sus shows, Koino Yokan apuesta por generar una experiencia cercana y emocional, donde cada canción adquiere una nueva dimensión y los estribillos se transforman en momentos compartidos con el público.

“Morirme con Vos” representa además un nuevo paso en el crecimiento artístico del dúo, en una etapa marcada por la expansión y el cruce con otros artistas como parte natural de su evolución musical.