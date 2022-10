Belu Lucius se sometió a una cirugía estética: qué se hizo

“Cada vez era más pronunciada, cada vez tenía menos cuello”, insistió

belu lucius

En este senido, la ex participante de MasterChef indicó: “Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el punto y la venda y me tienen que hacer la curación”.

“Probé de todo: ejercicios, la lengua en el paladar, sacar el cuello al mentón, y encima el uso del celular no es algo que beneficie”, añadió.

“Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo y si las puede tratar y es algo que su salud no va a correr ningún riesgo, está muy bien”, manifestó.

