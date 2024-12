Blake Lively denunció al coprotagonista de "Romper el círculo" por acoso sexual

La actriz y sus abogados, además de su marido, el también actor y estrella de Hollywood Ryan Reynolds, se reunieron con el ahora demandado antes de la producción de "Romper el círculo". En esa reunión acordaron algunas medidas muy llamativas antes de que la actriz y productora se sumara al proyecto. Entre ellas estaba que Baldoni «no mostrara más videos desnudos o imágenes de mujeres a Blake, no mencionar más la supuesta 'adicción a la pornografía' previa de Baldoni, no hablar más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otros, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no hacer más preguntas sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake».