Bomba en MasterChef: quién es el rockero que ingresó por Pablo Lescano
El cumbiero dejó el reality el domingo por decisión propia, y este lunes Wanda Nara presentó al nuevo participante, para sorpresa de todos.
Tras la sorpresiva eliminación del boxeador "Roña" Castro y la inesperada renuncia de Pablo Lescano, la producción de MasterChef Celebrity Argentina encontró un reemplazo proveniente del mundo de la música, pero en un género completamente opuesto a la cumbia villera.
Se trata de Walas, el líder y cantante de la icónica banda de rock argentina Massacre, quien este lunes hizo su ingreso al reality culinario para sorpresa de participantes y televidentes.
La conductora Wanda Nara fue la encargada de presentar al nuevo concursante ante el jurado y sus compañeros. "Vivimos la eliminación de Roña, pero nos sorprendió la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”, anunció.
El artista, cuyo nombre real es Guillermo Cidade, ingresó con su característico look de rock, listo para mostrar su "compromiso con la cocina moderna y tradicional" y con un objetivo claro: "Me encantaría ganar el premio".
Walas no dudó en marcar la diferencia con su predecesor, prometiendo una nueva atmósfera en el reality. "Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Yo les voy a dar rock, él es más de la cumbia y yo soy del rock alternativo, del pop, vengo a darles contracultura”, expresó, dejando entrever una competencia de estilos musicales.
Frente a las preguntas del jurado, el rockero se sinceró sobre su nivel culinario, admitiendo ser un "amateur" en el rubro y confesó: “Una de las cosas que quiero es cocinar bien y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado”.
Finalmente, con humildad y ganas de aprender, Walas se dirigió a los chefs. “Quiero aprender de ustedes, maestros”, dijo, para luego ocupar su estación y sumergirse en la competencia.
