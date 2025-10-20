Telefe decide sacar del aire a MasterChef Celebrity a poco de su estreno: qué pasó

Es que este miércoles 22 de octubre a las 21:15, Racing visitará a Flamengo en un partido correspondiente a las semifinales de la competencia más importante de Sudamérica.

Pablo Lescano explicó su sorpresiva salida de MasterChef Celebrity: "Comé sin culpa"

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una de las sorpresas más comentadas de la semana televisiva. Pablo Lescano, uno de los participantes más queridos del certamen, anunció en plena grabación que no continuaría en el programa debido a compromisos laborales. Su partida, inesperada para sus compañeros y para la propia conducción, generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales y un posteo final del cantante que no pasó desapercibido.

Durante la emisión, el líder de Damas Gratis fue salvado por el jurado conformado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Sin embargo, antes de que terminara la gala, tomó la palabra para comunicar su renuncia.

“No me voy a estar emocionando, pero decirles que son unos compañeros excelentes, que la pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef. Tengo muchos compromisos con la música. Yo me mandé igual y no tomé dimensión de lo que es este torneo de cocina. Estoy triste”, expresó visiblemente apenado.

La decisión sorprendió incluso a Wanda Nara, conductora del ciclo, quien junto al resto del elenco despidió al artista con aplausos y muestras de cariño. Fuera del aire, la repercusión fue inmediata: muchos de sus compañeros y fanáticos le dedicaron mensajes en redes sociales, lamentando su salida prematura del reality.