A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity

La producción mantiene a su equipo estelar, con Wanda Nara al frente de la conducción y el trío inamovible de jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. El elenco de concursantes es amplio y variado, incluyendo a figuras como Cachete Sierra, Maxi López, Emilia Attias, Luis Ventura, La Joaqui, el "Peque" Schwartzman, Evangelina Anderson y el "Turco" Husaín, entre otros.

Los participantes que no logren superar los desafíos de la semana enfrentarán la temida Gala de Eliminación este domingo. En este caso, el programa sale desde las 23 horas, ya que previamente, Telefe transmite la final del Mundial Sub-20 que lo tiene a la Selección Argentina como protagonista.

Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity

La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 23 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.