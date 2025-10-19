A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity
El reality culinario de Telefe se prepara nada menos que para su primera gala de eliminación, en la que no se descartan sorpresas y polémicas.
El regreso de MasterChef Celebrity a Telefe se ha visto opacado por un problema recurrente en el prime time del canal: los constantes e inesperados cambios de programación, que afecta este domingo a la primera gala de eliminación.
A pesar de haber llegado a la grilla para consolidar el éxito dejado por La Voz Argentina y Gran Hermano, el reality culinario ya sufrió varias modificaciones en sus primeras cuatro noches, generando confusión y quejas entre los televidentes.
La principal causa de estas alteraciones es la prioridad que Telefe le da a su agenda deportiva: el martes fue la transmisión del partido de la Selección Argentina contra Puerto Rico obligó al programa a comenzar después de las 23 horas; mientras que el miércoles el ciclo volvió a mover su horario por la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile.
Pese a los horarios flexibles que obligan a la audiencia a estar atenta a la grilla, las cocinas siguen encendidas. El reality continúa con su emisión este domingo, preparando el terreno para el momento crucial: la primera eliminación.
La producción mantiene a su equipo estelar, con Wanda Nara al frente de la conducción y el trío inamovible de jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. El elenco de concursantes es amplio y variado, incluyendo a figuras como Cachete Sierra, Maxi López, Emilia Attias, Luis Ventura, La Joaqui, el "Peque" Schwartzman, Evangelina Anderson y el "Turco" Husaín, entre otros.
Los participantes que no logren superar los desafíos de la semana enfrentarán la temida Gala de Eliminación este domingo. En este caso, el programa sale desde las 23 horas, ya que previamente, Telefe transmite la final del Mundial Sub-20 que lo tiene a la Selección Argentina como protagonista.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 23 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
