Quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: nominados y formato de la definición

Quiénes son los nominados de MasterChef Celebrity para este domingo 19 de octubre

Momi Giardina fue la última salvada en el día de última chance por su “Pollito batatero”, por lo que serán Pablo Lescano, Luis Ventura, La Joaqui, Esteban Mirol, Emilia Attias, Roña Castro, Miguel Angel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Julia Calvo y Andy Chango los que deberán desplegar todo su talento para quedarse en la competencia.

Mirarán desde el balcón, salvados, Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes quienes ya tienen asegurada una nueva semana en el certamen con grandes desafíos.

Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity

La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 23 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.