Quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: nominados y formato de la definición
El reality de Telefe presenta este domingo su primera salida, con doce participantes con riesgo de eliminación. Todos los detalles.
Telefe presenta este domingo la primera Gala de eliminación de MasterChef Celebrity, en un horario especial, debido a la transmisión de la final del Mundial Sub-20 que lo tiene como protagonista a la Selección Argentina.
El reality de cocina más importante del mundo cuenta con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Luego de la primera semana de competencia, MasterChef ya tiene a los 12 participantes que deberán participar este domingo del juego para ganarse la continuidad en el certamen: el que realice el peor plato será el primer eliminado de esta temporada.
Esta primera Gala de Eliminación contará con un invitado de lujo: Iván de Pineda quien anticipará los Especiales de Pasapalabra de MasterChef Celebrity que comienzan este lunes a las 21.30 hs.
Quiénes son los nominados de MasterChef Celebrity para este domingo 19 de octubre
Momi Giardina fue la última salvada en el día de última chance por su “Pollito batatero”, por lo que serán Pablo Lescano, Luis Ventura, La Joaqui, Esteban Mirol, Emilia Attias, Roña Castro, Miguel Angel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Julia Calvo y Andy Chango los que deberán desplegar todo su talento para quedarse en la competencia.
Mirarán desde el balcón, salvados, Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes quienes ya tienen asegurada una nueva semana en el certamen con grandes desafíos.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 23 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario