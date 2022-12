Cata de Gran Hermano con Jorge Rial: "No hubo fraude"

Sobre su perfil tranquilo que quizás terminó sacándola de la casa, aseveró: “Yo tuve perfil bajo porque soy así. Si es cierto que no me animé a contar historias mías más picantes porque no me llegué a olvidar que nos está mirando un montón de gente. Además, cuando se fueron Mora y la Tora sentí que me quedé sola”.

Qué dijo la pareja de Cata

Sol manifestó que no sabe cómo se maneja el tema de la votación y no entendía nada. "A mí la cabeza me terminó maquinando un montón, pensé que se confundieron, la gente nos miraba como diciendo ´no puede ser´, cuando lo salvaron a Nacho, el papá se me acercó y me dijo que se iba Daniela, uno de los chicos del club de fans de Nacho me dijo que gastaron mucha plata para que se vaya Daniela y que seguro se iba ella pero no sé qué pasó”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen.

"Yo creo que manipulan mucho el tema de qué mostrar y que no, cortan y lo que es las redes editan mucho, sacan de contexto un montón de cosas y el de afuera lo interpreta de otra manera, no todo el mundo mira Pluto TV y aún así mirando lo sacan de contexto”, agregó la pareja de la última eliminada del reality

"A Cata y a su grupo la perjudicó lo de la edición y de hecho a Mora le hicieron una nota y dijo que le sorprendió que Cata no sea querida afuera, ella es una persona que es difícil que la pases mal, las primeras semanas no la mostraban y no la veía mucho, yo pensé que estaba escondida”, dijo al respecto Sol.

Y concluyó: “El programa va creando a los personajes y ves situaciones sacadas de contexto, yo siento que el programa saca al personaje y no la gente, según lo que va vendiendo ellos van haciendo hincapié”.