Camila Homs habló sobre la polémica con Rodrigo De Paul y el Mundial de Qatar

Además, aclaró que su intención no era que trascendiera su reclamo y expresó que, si se filtraron detalles, fue a través de otras personas: "Yo sé lo que pido y lo que me pertenece. De mí, públicamente, jamás saldría algo de eso”. En tanto, reveló que está en pareja: “Estoy muy bien con alguien”, dijo. Y contó que aún no tiene decidido si viajará al Mundial con sus hijos.

de paul

Marcelo Rocchetti, abogado de Rodrigo De Paul, desmintió al mandamás de la AFA en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela por C5N. “Amanecimos con una sorpresa importante al escuchar al señor Claudio Tapia al decir que Rodrigo De Paul podía quedar afuera del Mundial por problemas vinculados con su separación”, inició.

“El señor Rodrigo De Paul no está en curso en ninguna circunstancia que amerite una sanción como la que se habló. De Paul cumple a rajatablas con sus obligaciones como papá y sus obligaciones alimentarias. No entendemos por qué se originó esa información”, disparó.

Posteriormente, desde la entidad madre que nuclea el fútbol argentino confirmaron que el jugador del Atlético de Madrid de España va a jugar el mundial: "Sin ninguna duda. Su situación se arreglará pronto, pero que su arreglo de divorcio y manutención no tiene nada que ver con su participación en Qatar".

Y aclararon: "Para no poder entrar a Qatar o jugar el Mundial tenés que tener una causa penal con condena. O una denuncia por violencia de género. Nada habla de que jugadores que estén pasando por un proceso de divorcio o de manutención".